آخرین تلاش و تقابل لیگ برتری های بسکتبال در مرحله گروهی

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه گذشته دیدارهای هفته هجدهم و پایانی نیم فصل دوم رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور برگزار شد این در حالی بود که دیدارهای هفته سیزدهم این مرحله از رقابت ها هنوز برگزار نشده است. دیدارهای این هفته که به دلیل درگذشت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار نشد، فردا دوشنبه برگزار می شود تا با برگزاری آن پرونده مرحله گروهی لیگ بسکتبال به طور کامل بسته شده و تیم های شرکت کننده بر اساس رده بندی نهایی خود، دیدارهایشان را در مرحله دوم رقابت ها پیگیری کنند.

در چارچوب هفته سیزدهم لیگ بسکتبال، تیم صدرنشین پتروشیمی در تبریز به میدان می رود. شاگردان شاهین طبع که در نیم فصل نخست نیز تبریزی ها را شکست داده بودند می توانند با یک برد دیگر برابر آنها، صدرنشینی خود را محکم تر کنند. نفت آبادان در این هفته میزبان شیمیدر است. این دیدار خانگی می تواند فرصتی خوب برای آبادانی ها باشد تا یک پیروزی دیگر در کارنامه خود ثبت کنند اگرچه شکست جایگاه آنها را به خطر نمی اندازد چون سه اختلاف امتیاز با دانشگاه آزاد دارند که این هفته میزبان شهرداری کاشان است.

در این هفته نماینده شیراز آخرین شانس خود را برای کسب اولین برد مرحله گروهی مقابل شهرداری اراک متحان می کند ضمن اینکه دیگر تیم ته جدولی لیگ یعنی شهرداری گرگان هم در تهران به مصاف نیروی زمینی می رود.

برنامه دیدارهای معوقه هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور و جدول رده بندی تیم ها به شرح زیر است:

دوشنبه ۹۵/۱۲/۲

* نیروی زمینی - شهرداری گرگان

* نفت آبادان - شیمیدر تهران

* شهرداری اراک - لوله AS شیراز

* شهرداری تبریز - پتروشیمی بندر امام (ره)

* دانشگاه آزاد - شهرداری کاشان

جدول رده بندی:

۱ ـ پتروشیمی بندر امام (ره) (۱۷ بازی، ۱۵ برد، ۲ باخت و ۳۲ امتیاز)

۲ـ نفت آبادان (۱۷ بازی، ۱۴ برد، ۳ باخت و ۳۱ امتیاز)

۳ـ دانشگاه آزاد (۱۷ بازی، ۱۱ برد، ۶ باخت و ۲۸ امتیاز)

۴ـ شیمیدر تهران (۱۷ بازی، ۱۰ برد، ۷ باخت و ۲۷ امتیاز)

۵ـ شهرداری اراک (۱۷ بازی، ۱۰ برد، ۷ باخت و ۲۷ امتیاز)

۶ـ شهرداری تبریز (۱۷ بازی، ۹ برد، ۸ باخت و ۲۶ امتیاز)

۷ـ شهرداری کاشان (۱۷ بازی، ۷ برد، ۱۰ باخت و ۲۴ امتیاز)

۸ـ نیروی زمینی (۱۷ بازی، ۵ برد، ۱۲ باخت و ۲۲ امتیاز)

۹ـ شهرداری گرگان (۱۷ بازی، ۴ برد، ۱۳ باخت و ۲۱ امتیاز)

۱۰ـ لوله AS شیراز (۱۷ بازی، بدون برد، ۱۷ باخت و ۱۷ امتیاز)

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از برگزاری دیدارهای معوقه هفته سیزدهم و نهایی شدن جایگاه تیم ها در جدول رده بندی، مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با برگزاری دیدارهای مرحله دوم پیگیری خواهد شد. در این مرحله تیم هایی صاحب رده بندی زوج و فرد شده اند در دو گروه A و B قرار گرفته و به صورت دوره ای دیدارهای شان را دنبال خواهند کرد. در پایان این مرحله تیم های پنجم هر گروه حذف شده و تیم های اول تا چهارم در قالب مرحله پلی آف، دیدارهای شان را پیگیری خواهند کرد.