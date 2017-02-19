بازنگری طرح های هادی در روستاهای زنجان شروع می شود

سجاد صنعتی منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک نهاد انقلابی است که به فرمان امام خمینی (ره) در ۲۱ فروردین سال ۵۸ تاسیس شد.

وی به اجرای طرح هادی در روستاهای استان زنجان اشاره کرد و ادامه داد: مقرر شده بود طرح هادی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار اقدام شود و ۷۳۰ روستای بالای ۲۰ خانواردر استان زنجان وجود دارد که این تعداد روستا دارای طرح هادی هستند که سندتوسعه روستا محسوب می شوند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: علاوه بر ۷۳۰ روستا ۲۶ روستا اهمیت ویژه داشتند و ۷۵۶ روستا امروز طرح هادی تهیه شده است و در بر نامه ششم در روستاهایی که افق۱۰ ساله طرح تمام می شود ما بازنگری طرح های هادی را در این روستاها شروع خواهیم کرد.

صنعتی منفرد تاکید کرد: از ۷۳۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در ۳۳۹ روستا بالغ بر ۴۶ درصد روستاهای استان است بحث اجر ای طرح هادی را شروع کردیم و باز هم در بحث برنامه ششم جزو مصوبات است که از محل اعتبارات ملی و استانی اجرای طرح های هادی را شروع خواهیم کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: دولت تدبیر و امید به اجرای طرح هادی در روستاها تاکید جدی دارد و در استان زنجان طرح هادی تاکنون به خوبی اجرا شده است.

صنعتی منفرد تصریح کرد: استان زنجان یک منطقه حادثه‌خیز است و در این راستا بنیاد مسکن با اجرای طرح هادی مقاوم سازی واحدهای مسکن روستایی را تشدید می کند.

وی گفت: در برنامه ششم در تمام روستاهای استان زنجان طرح هادی اجرا می‌شود و اجرای طرح هادی از سال ۸۴ شروع‌ و تاکنون در استان این طرح در حد قابل قبولی اجرا شده است و توجه به اجرای طرح هادی در روستاها باعث ماندگاری روستاییان در روستاها می‌شود و در این میان اداره بنیاد مسکن بر تحقق این مهم در روستاها تأکید جدی دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان ابراز کرد: استان زنجان در تهیه و اجرای طرح‌های هادی در روستاها نسبت به میانگین کشور وضعیت خوبی دارد و در اجرای طرح هادی همکاری روستاییان بسیار خوب است.