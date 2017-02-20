پیروزی حلب تنها متعلق به ملت سوریه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، عماد خمیس نخست وزیر سوریه در گفتگو با خبرنگار مهر در دمشق ضمن اعلام خرسندی از دستاوردهای بزرگ جبهه مقاومت، به ویژه آزادسازی حلب گفت: پیروزی حلب یک پیروزی تاریخی برای ملت و ارتش سوریه و جبهه مقاومت محسوب می شود. این پیروزی بزرگ معادلات جاری در سوریه را به ضرر گروههای تروریستی و تکفیری و حامیان آنها رقم زده است.

وی تاکید کرد: این پیروزی، محدود به ملت سوریه نیست و تمامی دوستان سوریه اعم از مستشاران نظامی، شخصیت های سیاسی، رزمندگان خط مقدم جبهه و رسانه های محور مقاومت در تحقق آن سهیم هستند.

نخست وزیر سوریه در ادامه اظهار داشت: ما هم اکنون با ویروس خطرناکی به نام تروریسم تکفیری مواجه هستیم که قصد دارد سوریه و منطقه را به تسخیر خود در آورد. بدون شک اگر این ویروس مهلک در سوریه مهار نشود، به دیگر نقاط منطقه و جهان نیز سرایت پیدا خواهد کرد، بنابراین اصلی ترین هدف ما در برهه کنونی مهار تروریسم تکفیری است.

عماد خمیس ادامه داد: ما هرگز اجازه نخواهیم داد تروریسم تکفیری در سوریه و منطقه پیروز شود، دستاوردهای بزرگ جبهه مقاومت در مقابله با تروریسم تکفیری نیز بیانگر همین حقیقت است.

وی خاطرنشان کرد: واقعیت امر این است که تروریسم تکفیری و حامیان آنها، طی چند سال اخیر با تمام قوا در راستای ساقط کردن نظام سوریه و ملت این کشور، وارد صحنه شدند اما در نهایت ناکام ماندند. استقامت ملت سوریه و جبهه مقاومت و شخص رئیس جمهور از مهم ترین عوامل ناکامی گروههای تروریستی در سوریه بود.

نخست وزیر سوریه با اشاره به همدلی و همراهی سوریه و دیگر اعضای جبهه مقاومت افزود: امروز جبهه مقاومت و دوستان ملت سوریه اعم از جمهوری اسلامی ایران، حزب الله و روسیه در یک جبهه و در مقابل تروریسم تکفیری در حال جنگ هستند، تروریستهایی که اساسا نمی توان آنها را به لحاظ خشونت و تفکری که دارند توصیف کرد.

وی تاکید کرد: پیروزی نهایی در سوریه نزدیک است و نتیجه این پیروزی، از بین رفتن تروریسم و اثبات حقانیت مقاومت خواهد بود. ما به این جهاد بزرگ تا زمان از بین رفتن تروریسم تکفیری ادامه داده و نه تنها اجازه نخواهیم داد تروریستها در سوریه پیروز شوند، بلکه اجازه ابراز وجود تفکر تکفیری را نیز در منطقه نخواهیم داد. ما از ابتدا در این خصوص مصمم بودیم و به یاری خدا در ادامه نیز همچنان مصمم خواهیم ماند.

عماد خمیس در خصوص نقش ویژه رسانه های مقاومت در بازتاب حقایق موجود در سوریه و منطقه اظهار داشت: آنچه در خصوص تحولات سوریه و بازتاب آنها از سوی رسانه ها باید مورد توجه قرار گیرد، صداقت و حقیقت است. به عبارت بهتر؛ رسانه هایی که طی سالهای اخیر سعی کردند حقایق جاری در سوریه را مدنظر قرار داده و صدای ملت سوریه را به گوش جهانیان برسانند، هم اکنون بیش از دیگران مورد اقبال افکار عمومی قرار گرفته اند.

نخست وزیر سوریه با اشاره به اینکه رسانه هایی که به دشمنی با ملت سوریه برخاسته و حقایق جاری در کشور ما را تحریف کردند، هم اکنون نزد ملت ما و افکار عمومی منطقه رسوا شده اند، تاکید کرد: اساسا قاعده کار رسانه ای، بیان حقیقت است و از طریق بیان همین حقیقت است که رسانه ها به تکامل و پیشرفت دست پیدا می کنند.

وی ادامه داد: من به طور خاص تاکید می کنم که نقش رسانه ها در معادلات نبرد کنونی در سوریه بسیار پر رنگ است و بی دلیل نیست که ایالات متحده آمریکا، رژیم صهیونیستی، ترکیه و برخی دولتهای عربی تا این اندازه بر روی جنگ رسانه ای علیه ملت سوریه سرمایه گذاری کرده اند.

عماد خمیس تصریح کرد: در چنین شرایطی رسانه های محور مقاومت نقش مهمی بر عهده دارند که تاکنون آن را به خوبی ایفا کرده اند. آنها باید بیانگر حقایقی باشند که سعی می شود از سوی جبهه رسانه ای دشمنان سوریه مورد غفلت و سانسور قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه مخاطبان اخبار حوادث سالهای اخیر در سوریه، همه ملتهای جهان هستند، افزود: دولت سوریه به همه ملتهای دنیا احترام می گذارد و خواستار درک حقایق جاری در سوریه توسط این ملت ها است که در این خصوص رسانه های جبهه مقاومت نقش مهمی بر عهده دارند و باید در مقابل حاکمیت دروغ در امپراتوری رسانه ای غرب عرض اندام کنند.

نخست وزیر سوریه در پایان در خصوص برگزاری نشستهای بین المللی در خصوص سوریه تاکید کرد: هم اکنون باب تازه ای در خصوص سوریه و تحولات جاری در آن باز شده است. آنچه اهمیت دارد این است که تروریسم در سوریه از بین برود و همان گونه که اشاره کردم، در این رابطه حکومت، ملت و ارتش سوریه و دوستان ما در جبهه مقاومت دغدغه هایی مشترک دارند.