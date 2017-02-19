فضای شهرهای ایلام برای پذیرایی از مسافران نوروزی آماده شود

ه گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید شامگاه شنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان ایلام اظهار داشت: طبیعت زیبا و دلنشین مناطق و شهرستان های مختلف استان باعث می شود در ایام تعطیلات نوروز تعداد زیادی از هموطنان از شهرهای مختلاف ایلام را برای سفرهای نوروزی انتخاب کنند ولی تاکنون نتوانسته ایم انطور که بایسد در زمینه ایجاد مراکز رفاهی و گردشگری خدمات شایان توجهی ارائه دهیم.

وی ادامه داد: طبیعت این استان چنان چشم نواز است که در صورت ایجاد امکانات رفاهی می توان با جذب گردشگران ضمن اشتغالزایی برای تعداد زیادی از جوانان جویای کار منابع درآمدی بسیار خوبی برای انان فراهم کرد.

استاندار ایلام تاکید کرد: همه دستگاه های عضو ستاد خدمات سفر برنامه های خود را با هماهنگی فرمانداری ها انجام دهند تا نحوه اجرای برنامه ها با هماهنگی بهتری انجام شوئد.

مروارید اضافه کرد: در این ایام کوچ بهاره عشایر نیز صورت می گیرد که باید با هماهنگی ارگان های مختلف بتوانیم ضمن معرفی زندگی این قشر مولد گردشگران را با فعالیت های انان آشنا کنیم.

استاندار ایلام اضافه کرد: پروژه های راهسازی و عمرانی در ایام نوروز نباید تعطیل شوند اما لازم است علائم هشدار دهنده با همکاری پلیس راه به منظور اطلاع مسافران نوروزی نصب شود.

وی یکی از برنامه های در دست اجرا به سال نو را طرح نوروزگاه عنوان کرد و گفت: این برنامه باید با هماهنگی فرمانداران شهرستان ها برگزار و مکانی برای آن در نظر گرفته شود که دسترسی به آن آسان باشد.