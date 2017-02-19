مصوباتی که اجرایی نشد/ طلب میلیاردی خراسان جنوبی از سفر دولت

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: چند وقتی است که زمزمه‌های سفر رئیس‌جمهور در بین مردم خراسان جنوبی شنیده می‌شود، زمزمه‌هایی که حالا با تأیید استاندار و دیگر مسئولان قوت بیشتری گرفته است.

این دومین سفر روحانی به خراسان جنوبی در طول سه سال ریاست جمهوری وی است، نخستین سفر وی در دی‌ماه سال ۹۳ انجام شد و حالا بعد از گذشت بیش از دو سال از سالروز این سفر مردم خراسان جنوبی بار دیگر میزبان رئیس‌جمهور خواهند بود تا شاید بار دیگر فرصتی برای بازگو کردن زخم‌های محرومیت استان پیدا کنند.

درحالی‌که مسئولان استان در حال آماده شدن برای پذیرایی هرچه بهتر از رئیس‌جمهور هستند مردم وعده‌های روحانی در دور قبلی سفر خود به استان را در ذهنشان مرور می‌کنند، وعده‌هایی که قرار بود مرهمی بر زخم خشک‌سالی، محرومیت و فقر زیرساخت‌های خراسان جنوبی باشد.

وعده ۲۷۰ میلیاردی دولت به مردم خراسان جنوبی

مردم خراسان جنوبی که سال‌هاست زخم‌های خشک‌سالی را بر تن کویرهای بی‌آب‌وعلف تحمل می‌کنند و در کنار نبود زیرساخت‌ها ازجمله جاده، خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی، راه‌آهن در فاصله هزار کیلومتری از مرکز روزگار می‌گذرانند، در استقبال از رئیس‌جمهور مهم‌ترین خواسته خود را آب و جاده عنوان کردند.

در همین راستا در سفر هیئت دولت به استان ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای خراسان جنوبی مصوب شد که به گفته رئیس‌جمهور بیشتر این اعتبارات به حوزه راه‌ها و تأمین آب اختصاص یافت.

در این سفر بالغ‌بر ۱۰۰ میلیارد تومان برای دوبانده سازی محورهای مواصلاتی استان، ۳۰ میلیارد تومان برای آب‌رسانی به روستاها و حدود ۶۱ میلیارد تومان نیز به بخش کشاورزی استان اختصاص یافت که طبق وعده‌های رئیس‌جمهور این اعتبارات باید تا پایان سال ۹۵ اجرایی می‌شد اما مروری بر آخرین وضعیت پروژه‌های مصوب سفر نشان می‌دهد که هنوز هم بسیاری از این وعده‌ها اجرایی نشده است.

۵۰ درصد اعتبارات طرح انتقال آب محقق شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب سه طرح مرتبط با جهاد کشاورزی در سفر هیئت دولت به استان اظهار داشت: اجرای ۶۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های مجتمع‌های تولید کشاورزی شامل احداث هشت مجتمع گلخانه‌ای و ۱۸ مجتمع دام‌پروری ازجمله این پروژه‌ها بوده است.

هاشم ولی پور مطلق با اشاره به تخصیص ۵۰ درصد اعتبارات مصوب برای اجرای ۶۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری در سال گذشته، بیان کرد: در سفر هیئت دولت به استان برای اجرای این پروژه ۵۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده بود که تاکنون تنها ۲۵ میلیارد تومان آن تخصیص‌یافته است.

وی از پیشرفت ۵۶ درصدی این پروژه خبر داد و گفت: باوجود تخصیص ۵۰ درصدی اعتبارات سفر برای این پروژه ما حدود شش درصد بیشتر از تخصیص اعتبارات کارکرده‌ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بابیان اینکه برای اجرای این پروژه تاکنون مطالعه و طراحی دو هزار و ۳۶۸ کیلومتر از مسیرهای پیشنهادی انجام‌شده و ۶۲ درصد مسیرهای لوله نیز واگذارشده است، عنوان داشت: خرید لوله و اجرای لوله‌گذاری در مابقی مسیرها نیز باقی‌مانده است.

اعتبارات مجتمع‌های کشاورزی به مقصد نرسید

هاشم ولی پور مطلق با اشاره به اختصاص ۱۱ میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد زیرساخت‌های مجتمع‌های تولیدی کشاورزی در این سفر، افزود: علی‌رغم اعلام تخصیص ۳۰ درصدی در سال گذشته عملاً اعتباری از مرکز به خزانه استان ارسال نشده است.

۱۱ میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد زیرساخت‌های مجتمع‌های تولیدی کشاورزی و طرح های آبخون داری در سفر رئیس جمهور مصوب شد اما هنوز اعتباری در این زمینه ها ابلاغ نشده است وی از پیشرفت ۱۰ درصدی این پروژه خبر داد و افزود: دراین‌ارتباط تاکنون مطالعات ایجاد زیرساخت‌ها برای احداث هشت مجتمع گلخانه‌ای و ۱۸ مجتمع دام‌پروری انجام و نیازها مشخص‌شده و علاوه بر این‌ها پیمانکاران واجد شرایط نیز شناسایی‌شده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: برای اتمام این پروژه نیز عملیات اجرایی و زیرساخت‌ها باقی‌مانده است.

نمی‌توان زمان مشخصی برای بهره‌برداری از پروژه‌ها اعلام کرد

ولی پور مطلق بیان داشت: هنوز اعتبارات موردنیاز سال ۹۵ مربوط به این سه پروژه مصوب و ابلاغ نشده است به همین دلیل نمی‌توان افتتاح و بهره‌برداری مشخصی برای این پروژه‌ها اعلام کرد.

وی ادامه داد: بااین‌وجود سازمان جهاد کشاورزی آمادگی دارد تا در صورت تأمین اعتبار پروژه‌های مصوب را در کمترین زمان ممکن به نتیجه برساند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، عدم تصویب و ابلاغ اعتبارات را از مهم‌ترین مشکلات پیش روی این پروژه‌ها عنوان کرد و گفت: با توجه به تورم موجود اعتبارات موردنیاز طرح‌های گلخانه‌ای و دام‌پروری از ۱۱ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد تومان و اعتبارات مصوب طرح انتقال آب نیز از ۲۵ میلیارد تومان به ۳۰ میلیارد تومان افزایش‌یافته است.

ولی پور مطلق اضافه کرد: البته در سفر رئیس‌جمهور سه طرح دیگر مرتبط با حوزه کشاورزی ازجمله طرح‌های آبخوان‌داری نیز مصوب شده بود که تاکنون اعتبارات هیچ‌کدام از این طرح‌ها ابلاغ نشده است.

تخصیص ۶۵ درصدی اعتبارات آب‌رسانی به روستاها

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تصویب ۳۰ میلیارد تومان برای آب‌رسانی به پنج هزار خانوار روستایی استان در سفر دولت تدبیر و امید به خراسان جنوبی خبر داد و گفت: این اعتبارات برای اجرای ۱۳ مجتمع آب‌رسانی روستایی و آب‌رسانی به ۲۸ روستا بوده است.

علی‌اکبر بسکابادی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۹ میلیارد تومان از این اعتبارات تخصیص‌یافته است، بیان کرد: امسال نیز ۱۰ میلیارد تومان از محل این اعتبارات به استان ابلاغ‌شده است.

وی بابیان اینکه تاکنون درمجموع حدود ۱۹ میلیارد تومان از اعتبارات مصوب سفر برای آب‌رسانی به روستاهای استان تخصیص‌یافته است، عنوان داشت: حدود ۱۱ میلیارد تومان از این اعتبارات نیز باقی‌مانده که طبق قول‌های داده‌شده تا پایان سال پرداخت می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی ادامه داد: بااین‌وجود شرکت آب و فاضلاب تمامی مصوبات سفر را به انجام رسانده و تنها در این زمینه به پیمانکاران دیون داریم که باید پرداخت شود.

پیشرفت ۸۸ درصدی پروژه‌های دوبانده سازی

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سفر هیئت دولت به خراسان جنوبی ۱۰۰ میلیارد تومان برای دوبانده سازی ۱۰۰ کیلومتر از راه‌های استان در ۷ منطقه مصوب شده است.

وی به پیشرفت ۸۸ درصدی این پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: برای باند دوم بیرجند- قاین در حوزه بیرجند از کیلومتر ۱۲ تا ۳۲ جزء تعهدات سفر بوده که تاکنون تا کیلومتر ۲۲ آن تکمیل‌شده است.

مهدی جعفری بابیان اینکه ۱۰ کیلومتر دیگر نیز در ادامه مسیر آماده آسفالت بود و مابقی در حد خاک‌برداری انجام‌شده است، ادامه داد: درمجموع این پروژه حدود ۷۵ درصد پیشرفت داشته است.

وی عنوان داشت: همچنین در باند دوم قاین-خضری ۱۰ کیلومتر جزء تعهدات سفر بوده که به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از پیشرفت ۶۵ درصدی باند دوم بیرجند- قاین در حوزه شهرستان قاین خبر داد و افزود: در این محور نیز ۱۵ کیلومتر جزء تعهدات سفر بود که از این میزان تاکنون پنج کیلومتر تکمیل و آماده آسفالت، ۷.۵ کیلومتر روسازی بتنی و ۲.۵ کیلومتر نیز در دست اجرای روسازی بتنی است.

جعفری با اشاره به آخرین وضعیت باند دوم کمربندی فردوس- سه‌راهی شهید زارع- دیهوک، بیان داشت: این پروژه شامل کمربندی فردوس- اسلامیه به طول ۱۲ کیلومتر و سه کیلومتر از محور فردوس- دیهوک بوده که تمامی تعهدات انجام و به بهره‌برداری رسیده است.

وی بابیان اینکه از باند دوم بیرجند- سربیشه نیز ۱۵ کیلومتر جزء تعهدات سفر بوده است، بیان داشت: این پروژه نیز به‌صورت ۱۰۰ درصد اجرا و به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به پیشرفت ۶۵ درصدی باند دوم سازان راه، افزود: باند دوم دیهوک- راور نیز ۲۰ کیلومتر جزء تعهدات سفر بوده که تمامی آن به بهره‌برداری رسیده است.

طلب ۲۰۰ میلیاردی خراسان جنوبی از دولت

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرده بود: از اعتبار ۲۶۰ میلیارد تومانی مصوب در سفر اول رئیس‌جمهور به استان در سال ۹۳، مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان محقق نشده است.

نظر افضلی عنوان کرد: اگر قرار باشد در سفرهای رئیس‌جمهوری وعده‌ها عملیاتی نشود سفر به استان فایده‌ای ندارد.

از وعده ۲۶۰ میلیارد تومانی سفر اول رئیس‌جمهور تاکنون ۶۰ تا ۷۰ میلیارد آن محقق شده و انتظار داریم مابقی این رقم در این سفر پرداخت شود وی طرح انتقال آب و ایجاد شبکه راه‌آهن به استان را مهم‌ترین خواسته‌های مردم استان ذکر کرد و افزود: استان خراسان جنوبی بعد از سیستان و بلوچستان به لحاظ عقب‌ماندگی در رده آخر قرار دارد.

وی گفت: دولت باید کمک کند تا این استان به لحاظ بودجه‌ای تکان اساسی بخورد و وعده‌ها محقق شود.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف نیز بیان کرد: از وعده ۲۶۰ میلیارد تومانی سفر اول رئیس‌جمهور تاکنون ۶۰ تا ۷۰ میلیارد آن محقق شده و انتظار داریم مابقی این رقم در این سفر پرداخت شود.

محمدباقر عبادی بیان کرد: اگر قرار باشد وعده اختصاص اعتباری به مردم داده شود اما محقق نشود مردم از سفر مسئولان استقبالی نخواهند داشت.

درحالی‌که هنوز هم بسیاری از وعده‌های دولت برای استان اجرایی نشده، مردم خراسان جنوبی خود را برای استقبالی دیگر از رئیس‌جمهور آماده می‌کنند و به‌طور حتم یکی از مهم‌ترین خواسته‌های آن‌ها تحقق وعده‌هایی است که هنوز هم عملیاتی نشده است.