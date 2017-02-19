تولید ماشین برفسازی که خانه را هم گرم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، اما این دستگاه های برفساز مصنوعی گران قیمت بوده و سوخت زیادی مصرف می کنند و لذا خود یکی از عوامل تسریع فرایند گرم شدن کره زمین هستند. محققان نروژی برای کاهش این مشکلات در تلاش برای ساخت ماشین برفساز بهتری هستند.

دستگاه جدید که با کمک مالی ۳۰۰ هزار دلاری وزارت فرهنگ نروژ در دانشگاه علم و فناوری نروژ ساخته شده، تنها به پاشیدن آب به هوای سرد اکتفا نکرده و این آب را با پروتئینی ترکیب می کند که از یک باکتری خاص به دست آمده است. مزیت استفاده از این روش امکان تشکیل برف در دمایی بالاتر از صفر درجه است.

محققان با ترکیب این روش با روش مورد استفاده در یخچال ها و فریزرهای خانگی برای تولید سرما، راهی جدید برای تولید برف در هوای گرمتر یافته اند که در قالب آن گرمای محیط بیرون به داخل دستگاه کشیده شده و هوای سرد تولید می شود و از این هوا می توان برای تولید برف استفاده کرد.

این روش نه تنها منجر به مصرف انرژی کمتری می شود، بلکه به جای تلف شدن گرمای دریافتی از هوای بیرون آن را برای گرم کردن ساختمان ها به کار می گیرد. لذا برای اولین بار برفسازی تولید شده که می تواند ساختمان های موجود در یک پیست اسکی را هم بدون هزینه اضافی گرم کند.

محققان می گویند با استفاده از این روش می توان هر سال نزدیک به ۳۰۰ هزار تن برف که در پیست های اسکی نروژ مورد نیاز است، تولید کرد و این حجم از برف برای پوشاندن یک مسیر ۱۵۰ کیلومتری اسکی به پهنای هشت متر کافی است.