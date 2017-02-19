جسدی که بعد از گذشت ۱۷ روز از ریزش بهمن پیدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، جسد یخ زده مجید ضیاء راننده آملی که در زیر بهمن آبعلی مفقود شده بود پس از ۱۷ روز پیدا شد.

پس از ریزش بهمن در منطقه مبارک آباد آبعلی چند راننده در زیر بهمن گرفتار شدند که پیکرهای چند تن از آنان به سرعت پیدا شد اما خبری از مجید ضیاء راننده آملی کامیون بنز در دست نبود.

کسی نمی دانست چه بر سر مجید ضیاء آمده ولی تیم های تجسس دست از جستجو برای یافتن نشانی از وی برنداشتند اما تلاش های تیم های تجسس و امدادی بی نتیجه ماند تا اینکه صبح دیروز راز جسد راننده کامیون توسط سرایدار یکی از خانه های ویلایی کشف شد و جسد وی در حالیکه یخ زده و روی بالکن یکی از خانه های ویلایی قرار داشت پیدا شد.

بهروز زجبی باغبان ویلایی که در نزدیکی محل ریزش بهمن قرار دارد به خبرنگار مهر گفت: صبح دیروز وارد ویلا شدم و قطرات خون را روی زمین مشاهده کردم و ابتدا فکر کردم دزد آمده و نزاعی درگرفته و قطرات خون را دنبال کردم تا به منشا آن ها یعنی انبار ویلا رسیدم،در محل انبار مشخص بود تلاش زیادی صورت گرفته تا قفل انبار باز شود اما این تلاش ها با شکست مواجه شده است.

وی ادامه داد: پس از بررسی و جستجوی بیشتر با شیشه های شکسته بالکن ویلا مواجه شدم و لکه های خون را بر روی حفاظ و درب و پنجره بالکن مشاهده کردم و در نهایت جسد یخ زده مرحوم را پیدا کردم.

گویا مرحوم پس از ریزش بهمن توانسته بوده خود را نجات دهد و از محل حادثه دور شود و برای دریافت کمک به یکی از ویلاهای اطراف برسد اما به دلیل سرمای شدید هوا ،خالی بودن ویلا از سکنه و جراحات وارده متاسفانه در بالکن همان ویلا یخ زده و از دنیا رفته است.

جسد هم اکنون از طریق کلانتری مبارک آباد آبعلی در اختیار مراجع ذیربط قرار داده شده تا پس از انجام تشریفات قانونی برای دفن تحویل خانواده داغدار وی شود.