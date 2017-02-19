به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجتبی موسوی با اعلام پایان ارزیابی آثار بخش‌های مختلف دومین رویداد هنری «بهارستان» گفت: با توجه به استقبالی که از دومین رویداد هنری «بهارستان» صورت گرفت، برداشت ما در سازمان زیباسازی این است که این رویداد توانسته در دومین دوره خود فرصتی ایجاد کند تا رفتارهای معاصر هنری در قالب یک رویداد سالانه در سطح شهر فرصت بروز پیدا کند.

موسوی یکی از ویژگی‌های این رویداد را قابلیت بازدید مردم از فرآیند اجرای آثار دانست و افزود: بیشترین فرآیند اجرای اثر در فضای شهری صورت می‌گیرد و مردم می‌توانند فرآیند اجرای آثار هنری را از نزدیک مشاهده کنند.

سرپرست معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران همچنین اظهار کرد: سازمان زیباسازی شهر تهران با برگزاری دومین رویداد هنری «بهارستان» آثار هنری مختلفی همچون نقاشی دیواری، مجسمه و هنرهای محیطی، را در آستانه نوروز سال ۱۳۹۶ به سطح شهر تهران می‌آورد. موضوع این رویداد استقبال از بهار است تا از ایده‌های هنرمندان که تناسبی با ماموریت‌های سازمان زیباسازی در حوزه هنرهای شهری در طول سال ندارد و نمی‌توانیم از آن‌ها بهره ببریم، استفاده کنیم. به طور مثال شیوه‌های متفاوت بیان هنری اعم از آثاری که چیدمانی و یا آثاری که در آن از مواد غیرمانا استفاده می‌شود، در این رویداد ارائه خواهند شد.

موسوی با اشاره به تفاوت‌های این رویداد با اولین دوره «بهارستان» نیز توضیح داد: سال گذشته در اولین دوره‌ رویداد بهارستان، نقاشی دیواری روی دیوار و طرح‌های گرافیکی روی بیلبوردهای تمامی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نصب شد ولی بخش مجسمه و هنر محیطی و بخش فانتزی تخم‌مرغ‌های نوروزی به صورت محوری در سطح شهر قرار گرفت. این اتفاق باعث شد که به ما نقدهایی وارد شود و بگویند که پس بقیه شهر تهران چه می‌شود؟ بنابراین ما تصمیم گرفتیم که امسال بهارستان را به محدوده کل شهر تهران تعمیم دهیم. ما جاهایی را برای این رویداد انتخاب می‌کنیم که دید خوبی داشته باشد تا شهروندان و حتی افرادی که به صورت گذری از سطح شهر تهران عبور می‌کنند، هم از اتفاقاتی که در شهر می‌افتد بازدید کنند.