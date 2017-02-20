دکتر فرحناز محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جشنواره فیلم کوتاه «ارتباط سالم بین خانواده‌ها» در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: این جشنواره اولین جشنواره فیلم کوتاه است که توسط معاونت امور پیشگیری اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه انجام می‌شود.

معاون امور پیشگیری بهزیستی استان کرمانشاه تصریح کرد: بدینوسیله از فیلمسازان، کارگردانان و هنرمندانی که مجوز و تجربه ساخت فیلم و تیزرهای کوتاه با مضمون های خانوادگی و اجتماعی را داشته و مایل به همکاری با اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه هستند دعوت می شود تا در این جشنواره شرکت کنند.

وی مهلت ثبت نام در این فراخوان را ۱۰ اسفند اعلام کرد و گفت: علاقه مندان می توانند برای شرکت در این فراخوان طی مهلت مذکور به معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه مراجعه کنند.

محمدی شماره تلفن ۳۸۳۵۷۳۳۱ مربوط به دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی را به عنوان دیگر پل ارتباطی برای کسب اطلاعات بیشترعلاقه‌مندان اعلام کرد.

وی موضوع این جشنواره را «ارتباط سالم بین خانواده ها» عنوان کرد، که فیلمسازان می تونند اثار خود را ارائه بدهند.

معاون امور پیشگیری بهزیستی استان کرمانشاه، تصریح کرد: آثار برتر این جشنواره هم در صداوسیما و رسانه های تبلیغی ارائه می شود.

وی در خصوص شرایط این فیلم نیز گفت: فیلم های تولیدی باید در حد ۲۰ دقیقه باشد و همچنین در ساخت این فیلم و آثار برگزیده نیز یک روانشناس به تحلیل آن می پردازد و درباره ارتباطات سالم بین خانواده ها مواردی را مطرح خواهد کرد.

محمدی تاکید کرد: دفتر امور پیشگیری معاونت پیشگیری سعی دارد با اقدامات فرهنگی گامی مؤثر در زمینه پیشگیری از آسیب اجتماعی بردارد و در این راستا خانواده مهمترین رکن به حساب می آید.