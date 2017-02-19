کمبود ۱۰۰ هزار مربی پرورشی و مشاوره در مدارس کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شکوهی در نشست خبری که روز یکشنبه در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، افزود: طی سه سال آینده تعداد ۱۰ هزار مربی و مشاور بازنشسته می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد ۱۰۰ هزار مربی و مشاوره در وزارت آموزش و پرورش کمبود داریم.

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش، گفت: در حال حاضر ۴۵ هزار مربی و معاون پرورشی و ۱۸ هزار مربی مشاور در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد.

وی تصریح کرد: برای جایگزینی بازنشسته ها باید برنامه ریزی شود و سازمان برنامه ریزی و بودجه نیز مساعدت کنند.

شکوهی با بیان اینکه نگاه دانشگاه فرهنگیان به تربیت مربی پرورشی و مشاوره متفاوتر از گذشته است بیان کرد: این دانشگاه نقش پرورشی را تقویت می کند.