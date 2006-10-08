تعداد اعضاي شوراهاي شهر و روستا ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، كارانديش مدير كل انتخابات وزارت كشور در بخشنامه اي به رؤساي ستادهاي انتخابات استان هاي سراسر كشور ، مصوبه تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراهاي اسلامي شهر را به اين شرح اعلام كرد:
1- شهرهاي تا 50 هزار نفر جمعيت، 5 نفر عضو اصلي و 3 نفر عضو علي البدل.
2- شهرهاي بيش از 50 هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت، 7 نفر عضو اصلي و 4 نفر عضو علي البدل.
3- شهرهاي بيش از 200 هزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت، 9 نفر عضو اصلي و 5 نفر عضو علي البدل.
4- شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت ، 11 نفر عضو اصلي و 5 نفر عضو علي البدل.
5- شهر تهران، 15 نفر عضو اصلي و 6 نفر عضو علي البدل.
همچنين در اين بخشنامه تعداد اعضاي شوراهاي اسلامي روستا به اين شرح ابلاغ شده است:
1- روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت، 3 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل.
2- روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت، 5 نفر عضو اصلي و 3 نفر عضو علي البدل.
اين بخشنامه افزوده است: مطابق قانون، انتخابات هر تيره عشاير كوچ رو كشور عيناً مطابق انتخابات شوراي اسلامي روستا برگزار خواهد شد.
نظر شما