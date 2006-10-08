  1. سیاست
  2. سایر
۱۶ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۶

در بخشنامه اي به رؤساي ستادهاي انتخابات استانها:

تعداد اعضاي شوراهاي شهر و روستا ابلاغ شد

تعداد اعضاي شوراهاي شهر و روستا ابلاغ شد

تعداد اعضاي شوراي شهر و روستا مطابق با قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد ماه سال 1375 به ستادهاي انتخابات ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، كارانديش مدير كل انتخابات وزارت كشور در بخشنامه اي به رؤساي ستادهاي انتخابات استان هاي سراسر كشور ، مصوبه تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراهاي اسلامي شهر را به اين شرح اعلام كرد:

1- شهرهاي تا 50 هزار نفر جمعيت، 5 نفر عضو اصلي و 3 نفر عضو علي البدل.

2- شهرهاي بيش از 50 هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت، 7 نفر عضو اصلي و 4 نفر عضو علي البدل.

3- شهرهاي بيش از 200 هزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت، 9 نفر عضو اصلي و 5 نفر عضو علي البدل.

4- شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت ، 11 نفر عضو اصلي و 5 نفر عضو علي البدل.

5- شهر تهران، 15 نفر عضو اصلي و 6 نفر عضو علي البدل.

همچنين در اين بخشنامه تعداد اعضاي شوراهاي اسلامي روستا به اين شرح ابلاغ شده است:

1- روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت، 3 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل.

2- روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت، 5 نفر عضو اصلي و 3 نفر عضو علي البدل.

اين بخشنامه افزوده است: مطابق قانون، انتخابات هر تيره عشاير كوچ رو كشور عيناً مطابق انتخابات شوراي اسلامي روستا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 391151

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها