پاتوق های فرهنگی و هنری پایتخت فرهنگی جهان اسلام تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد، محمدکاظم دبیری اظهار کرد: رویکرد اصلی این نهاد در پیگیری تشکیل پاتوق‌های فرهنگی و هنری در این شهر توانمندسازی، موضوعی و تخصصی کردن فعالیت‌های فرهنگی و هنری است.

وی با بیان این که در تشکیل این پاتوق‌ها از مشارکت اهالی فرهنگ و هنرمندان در ایده‌پردازی و اجرا استقبال می‌کنیم، تاکید کرد: هدف اصلی از تشکیل این پاتوق‌ها حضور هنرمندان، شناسایی استعدادها و تلاش برای شکوفایی آنها و شناسایی و نقش‌آفرینی سرمایه‌های اجتماعی و ایجاد هم‌افزایی در سطح جامعه است.

معاون مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌رضوی عنوان کرد: در گام اول تشکیل پاتوق‌های کودک و نوجوان، شعر آئینی، نمایش و تعزیه، شعر آزاد، نقد تئاتر، نقد فیلم نامه، نقد فیلم و ... پیگیری می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت تشکیل پاتوق‌های فرهنگی، هنری با محوریت نهادهای فرهنگی و هنری شهر تاکید و خاطرنشان کرد: نقش نهادهای غیردولتی، بخش خصوصی و به ویژه تشکل های فرهنگی و هنری در این زمینه بسیار محوری بوده و در این راستا تشکیل پاتوق های کتابخوانی، شاهنامه خوانی، داستان، عکس و ... از سوی موسسات فعال در این زمینه ها به جد دنبال می‌شود.

دبیری در واگذاری امور پاتوق‌ها، فعالیت‌های تخصصی و توانمندی نهاد مربوطه در موضوع خاص شرط اصلی خواهد بود، تصریح کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد مقدس از همه پیشنهادات و نظرات اهالی فرهنگ، هنر و رسانه پایتخت فرهنگی جهان اسلام در این راستا استقبال می‌کند.