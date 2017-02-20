مردم ایران به هنرهای نو گرایش دارند/آینده دیجیتال آرت روشن است

داوید لیفتینگر، یک دیجیتال آرتیست که به تازگی در شیراز با گروهی از جوانان و دانشجویان رشته های هنر دست به خلاقیتی نو در برپایی نمایشگاه های مدرن زده اند در گفت و گو با خبرنگار مهر پیرامون این نمایشگاه که با عنوان «آزمایشگاه» در نگارخانه سروناز برپاست می گوید: ابتدا توسط «رزی گریلمر» نمایشگاه و رسانه گردان هنر دیجیتال و عضو انجمن فرهنگی اتریش در ایران پیشنهاد این نمایشگاه در شیراز داده شد. البته این نمایشگاه به طور همزمان در گالری محسن تهران هم برپاست.

لیفتینگر که متولد شهر «Gmunden» اتریش و دانش آموخته دپارتمان و دانشگاه هنر این کشور است می افزاید: وقتی شنیدم که می توانم در شیراز هم نمایشگاهی از آثارم برگزار کنم خیلی خوشحال شدم زیرا این شهر شناخته شده و دارای پیشینه فرهنگی و هنری است.

او در این نمایشگاه با ۵ اثر هنر جدید و دیجیتال شرکت یافته و در کنار دانشجویان رشته های گرافیک تجربه ای تازه را خلق کرده که در نوع خود کم نظیر است.

آثار تاریخی ایران فقط در موزه ها دیده می شوند/ آینده دیجیتال آرت را روشن می بینم

لیفتینگر که در آستانه ۳۱ سالگی به سر می برد تصور خود را از هنر و مردم ایران اینگونه بیان می کند: من دوستانی ایرانی در اتریش دارم که مردمی دوست داشتنی اند و اکنون که به شیراز آمدم هم این گرمی را به خوبی تجربه کردم. در اتریش مردم در روابط بسیار سرد هستند اما در ایران این ارتباطات گرم و صمیمی است.

او که پیش از آمدن به ایران تجربه برپایی نمایشگاه هایی در سئول کره جنوبی، تایوان و انگلستان داشته پیرامون تصوری که از دیجیتال آرت ایران دارد می گوید: آینده این رشته هنری را در ایران روشن می بینم زیرا مردم و جوانان به این هنرها اشتیاق نشان می دهند و در گالری محسن هم بارها کنجکاوی آنان را نسبت به این بخش از هنر تجربه کردم.

لیفتینگر که در نگارخانه سروناز شیراز یک نوبت سخنرانی پیرامون دیجیتال آرت داشته همکاری میان هنرمندان دیجیتال را خواسته مردم و جوانان دو کشور دانسته و می افزاید: همکاری میان هنرمندان به ویژه جوانان کشورهای ایران و اتریش در قالب پروژه هایی مانند «دارالحکومه» و «TADAEX» در این مسیر خیلی می تواند مفید باشند زیرا در نزدیک کردن اندیشه های و فرهنگ ها کارگشاست.

وی درخصوص اینکه در اتریش تجربه دیدن نمایشگاه هایی پیرامون هنر ایران هم داشته می گوید: فیلم های ایرانی در اتریش دیده ام، اما اینکه نمایشگاهی از فرهنگ یا هنر ایران را دیده باشم چنین تجربه ای نداشتم و آثار تاریخی ایران فقط در موزه ها دیده می شوند.

وی که شناخت خود را از هنرمندان ایرانی محدود به هنرمندان نسل نو و جوانان دیجیتال آرتیست ایرانی می داند درباره میزان دانش ایرانی ها در هنر جدید و دیجیتال آرت مورد اشاره قرار داده و تاکید می کند: کاری که در گالری محسن تهران اجرا کردیم مورد استقبال دانشجویان و علاقه مندان هنر دیجیتال قرار گرفت و نشان از این این داشت که مردم و هنرمندان نسل نو با این هنرها آشنایی دارند زیرا کنجکاوی آنان درخصوص آثار به نمایش آمده موید این موضوع بود.

لیفتینگر در شیراز از دیجیتال آرت گفت/تجربه های دیجیتال هنرمندان در میهمانی سروناز

لیفتینگر درباره محورهای سخنرانی خود در شیراز هم عنوان کرد: پیرامون پیش زمینه کاری و آنچه در قالب نمایشگاه «آزمایشگاه» در نگارخانه سروناز انجام گرفت صحبت کردم و به پرسش های علاقه مندان پاسخ دادم. این درحالیست که «رُزی گریلمر» از انجمن فرهنگی اتریش پیرامون «صحنه هنر دیجیتال در اروپا» سخن به میان آورد.

داوید لیفتینگر، هنرمند دیجیتال آرتیست اتریشی که از سال ۲۰۰۵ در بیش از ۱۵ نمایشگاه در سراسر جهان حضور داشته در نمایشگاه هنر دیجیتال «آزمایشگاه» در نگارخانه سروناز شیراز با ۵ اثر به نام های«Me Toching Art»»«Wuxia»، «A Walk True Of»، «Void» و «۲۰۱۷.۰۲.۰۵» شرکت یافته است. این آثار در قالب وب و پرفورمنس، ویدئوآرت، عکاسی تجربی و سنگ قرار دارند.

در این رویداد هنری که توسط پروژه دارالحکومه و نگارخانه سروناز شیراز با مشارکت انجمن فرهنگی اتریش، انجمن پویانمایی و هنرهای رایانه ای و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس برگزار می شود، محمدجواد نورانی، محمدحسین بمبئی رو، رویا محسنی، سروش محمدی پویان، حجت وفایی، مریم نرگسی، مریم نوروزی، مهربد فارسی زاده، علی فروتن، زهرا عباسی، زهره شاحسینی، صدیقه صابری، الهام رجبی نژاد، مرضیه قدیمی، جمیله عطائی، زهرا حدائق، عارفه شکرانه، نازنین کشاورز شیرازی و هانیه مکاری زاده آثار خود را به نمایش همگانی گذاشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه هنرهای دیجیتال که با عنوان «آزمایشگاه» در نگارخانه سروناز شیراز برپاست تا ۵ اسفندماه جاری دایر خواهد بود.