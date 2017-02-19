منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به پایداری جو طی دو روز آینده شاهد افزایش غلظت آلایندههای جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خواهیم بود.
وی در ادامه تاکید کرد: کیفیت هوا طی دو روز آینده برای گروههای حساس نا سالم خواهد بود.
مدیرکل اداره هواشناسی استان البرز گفت: با توجه به پیشبینی موجود شاخص کیفیت هوا در روز سهشنبه سوم اسفند ماه برای همه گروهها در شرایط ناسالم قرار خواهد گرفت.
رحمانیان به شهروندان از جمله بیماران قلبی و تنفسی توصیه کرد از تردد غیر ضروری در شهر خودداری کنند.
نظر شما