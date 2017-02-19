۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۳۹

مدیرکل هواشناسی البرز خبر داد:

افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در البرز طی دو روز آینده

کرج – مدیرکل اداره هواشناسی استان البرز از افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در استان طی دو روز آینده خبر داد.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به پایداری جو طی دو روز آینده شاهد افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خواهیم بود.

وی در ادامه تاکید کرد: کیفیت هوا طی دو روز آینده برای گروه‌های حساس نا سالم خواهد بود.

مدیرکل اداره هواشناسی استان البرز گفت: با توجه به پیش‌بینی موجود شاخص کیفیت هوا در روز سه‌شنبه سوم اسفند ماه برای همه گروه‌ها در شرایط ناسالم قرار خواهد گرفت.

رحمانیان به شهروندان از جمله بیماران قلبی و تنفسی توصیه کرد از تردد غیر ضروری در شهر خودداری کنند.

