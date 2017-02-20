در این دولت به همه تشکلهای منتقد و غیرمنتقد یکسان نگاه می شود

سید ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تشکل های دانشجویی دولت ساخته گفت: ما در وزارت علوم از همه تشکل های دانشجویی با رویکردهای مختلف حمایت می کنیم، هیات های نظارت در دانشگاه ها نیز همین رویکرد را دارند.

وی ادامه داد: درعین حال برخی معتقدند باید خودشان در دانشگاه باشند که ما این رویکرد را قبول نداریم و معتقدیم تشکل های مختلف دانشجویی باید در دانشگاه ها حاضر باشند.

معاون فرهنگی وزارت علوم افزود: قبل از این دولت محدودیت هایی برای تشکل های دانشجویی وجود داشت که باعث یک سویه شدن آنها شده بود.

وی افزود: در این دولت به همه تشکل های دانشجویی اعم از منتقد و غیرمنتقد دولت یک نگاه می شود و این مساله باعث شده تنوعی از تشکل های دانشجویی در دانشگاه ها وجود داشته باشد و همین درست بوده، قانون نیز همین را خواسته است.

هاشمی ادامه داد: اما مطالباتی غیر از این وجود دارد، برخی فکر می کنند که اگر غیر خودشان کسی باشد، نباید به آنها مجوز داده شود و این نگاه زیاده خواهانه و غیرقانونی است و توصیه ما این است که تشکل ها از تنوع استقبال کنند.