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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۰۵

معاون وزیر علوم:

در این دولت به همه تشکلهای منتقد و غیرمنتقد یکسان نگاه می شود

در این دولت به همه تشکلهای منتقد و غیرمنتقد یکسان نگاه می شود

معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در این دولت به همه تشکل های دانشجویی اعم از منتقد و غیرمنتقد دولت یک نگاه می شود.

 سید ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تشکل های  دانشجویی دولت ساخته گفت: ما در وزارت علوم از همه تشکل های دانشجویی با رویکردهای مختلف حمایت می کنیم، هیات های نظارت در دانشگاه ها نیز همین رویکرد را دارند.

وی ادامه داد: درعین حال برخی معتقدند باید خودشان در دانشگاه باشند که ما این رویکرد را قبول نداریم و معتقدیم تشکل های مختلف دانشجویی باید در دانشگاه ها حاضر باشند.

معاون فرهنگی وزارت علوم افزود: قبل از این دولت محدودیت هایی برای تشکل های دانشجویی وجود داشت که باعث یک سویه شدن آنها شده بود.

وی افزود: در این دولت به همه تشکل های دانشجویی اعم از منتقد و غیرمنتقد دولت یک نگاه می شود و این مساله باعث شده تنوعی از تشکل های دانشجویی در دانشگاه ها وجود داشته باشد و همین درست بوده، قانون نیز همین را خواسته است.

هاشمی ادامه داد: اما مطالباتی غیر از این وجود دارد، برخی فکر می کنند که اگر غیر خودشان کسی باشد، نباید به آنها مجوز داده شود و این نگاه زیاده خواهانه و غیرقانونی است و توصیه ما این است که تشکل ها از تنوع استقبال کنند.

کد مطلب 3911563
زهرا سیفی

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