اگر غفلت كنيم موسيقي ويژه رمضان از بين مي رود

"ابوالحسن مختاباد"- خواننده ضمن بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار موسيقي مهر گفت : اگر مسئولان در صدد آرشيو كردن همين سمبولهاي به جا مانده نباشند؛ دير يا زود همين ميراث اندك هم از بين خواهد رفت.

وي با اشاره به زادگاه خود- روستاي "امره"- و سحرخواني پدرش گفت : خوب به ياد مي آورم دوران كودكي ام را در ماه رمضان ؛ زماني كه پدر در كوچه پس كوچه هاي روستا راه مي افتاد و اشعار "ابو سعيد ابوالخير" را با صداي بلند مي خواند و پس از آن چراغ خانه هاي روستاي كوچكمان يكي پس از ديگري روشن مي شد. زمان افطار هم به همين منوال بود باز پدرم زمان افطار را خبر مي داد؛البته اينگونه مراسم در اكثر نقاط مختلف ايران انجام مي شده ولي امروز به دليل وجود انواع واقسام وسايل ارتباط جمعي از قبيل ماهواره، تلويزيون و راديو و تغيير در سيستم زندگي مردم تمام روابط وآيين هاي مختلف تحت الشعاع قرار گرفته و تقريبا به يكسان سازي درتمام نقاط رسيده ايم ؛ حتي همان روستا هم دچار تغيير شده است به طوري كه نسل بعد از ما انواع مراسم ويژه رمضان وديگر مراسم آئيني را به ياد نمي آورند.

اين مدرس آواز در ادامه به موسيقي در مراسم هاي آئيني به ويژه در ماه رمضان اشاره كرد وگفت:موسيقي نقش بسيار مهمي در آوازهاي ويژه ماه رمضان ومراسم هاي آئيني در گذشته نه چندان دور داشته است در واقع اين مراسم ها متعلق به عصري بوده كه رسانه ها در دسترس همگان نبود و هر ايل و قبيله اي بنابر آداب و رسوم خود مراسم آئيني ومذهبي را برگزار مي كردند.

وي درپايان به آرشيوهاي به جا مانده از مراسم هاي سحر خواني وافطار خواني اشاره كرد وگفت:راديو و تلويزيون بايد تا دير نشده سرمايه گذاري كنند و آرشيوها ي باقي مانده از پژوهشگران ومحققان عرصه موسيقي راجمع آوري كرده وبراي نسل نا آشنا با اين نوع مراسم به جاي بگذارند.