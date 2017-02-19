مدیریت اسلامی در زندانهای استان قزوین دیده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام زرینه روز یکشنبه به همراه حجت الاسلام رضوانی رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بویین زهرا از زندان این شهرستان بازدید کردند.

حجت الاسلام زرینه در این بازدید گفت: باید فضای مناسبی برای آموزش مددجویانی که به علت تخلف در زندانهای کشور هستند فراهم شود تا این مدت توام با علم آموزی و پندآموزی باشد و پس از پایان دوران محکومیت شاهد تغییر در رفتار زندانیان باشیم.

امام جمعه شهرستان بوئین زهرا تصریح کرد: خوشبختانه برنامه ریزی برای زندانیان استان بسیار متنوع و شاد است و می توان گفت سبک مدیریت اسلامی در نظام زندانبانی کشور پیاده شده است.

حجت الاسلام زرینه در جریان این بازدید خواستار توجه ویژه مسؤلین زندان به امر نماز و قرآن شد و گفت: نماز و قرآن کلید بازگشت وعاقبت بخیری خطاکاران است و دوران تحمل حبس بهترین فرصت برای جبران گذشته نافرجام است که باید برای آن برنامه ریزی کرد.

وی بیان کرد: باید در زندانهای استان بستر مناسب و فضای تعقل و تفکر فراهم شود تا مدددجویان فرصت بازگشت به خویشتن و جبران گذشته را داشته باشند.

رئیس زندان بوئین زهرا نیز در این بازدید ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای تربیتی زندان اظهار داشت: فعالیتهای آموزشی و تربیتی در زندان بویین زهرا تحت برنامه های درمان محور بصورت روزانه در بین زندانیان اجرا می شود.

وی گفت: تمامی زندانیان پس از اقامه نماز صبح و ورزش صبحگاهی در برنامه های فرهنگی وتربیتی، آموزشی، اشتغال و حرفه آموزی شرکت می کنند و به لطف خدای متعال و با تلاش همکاران و مربیان حوزه های مختلف زندانیان در فضایی تربیتی در حال گذراندن دوران کیفری خود هستند.