علی قناویزچی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مشهدیها در آستانه نوروز ۹۶ به زائران بارگاه منور حضرت رضا(ع) به صورت افتخاری خدمت میکنند.
وی ادامه داد: طرح جهاد خدمت در استقبال از بهار نوروز ۹۶، با هدف ارائه خدمات افتخاری و داوطلبانه به زائران در حوزههای مختلف تلاش میکند علاوه بر افزایش کمی زائر سبب افزایش ماندگاری او در مشهد الرضا(ع) شود.
مدیر گردشگری و امور زائران شهرداری مشهد با اشاره به هدف اصلی طرح جهاد خدمت، عنوان کرد: ترویج روحیه خدمترسانی به زائرین در بین مردم مشهد، فراهم آوردن زمینه خدمترسانی مردم مشهد به زائرین، شناسایی و جذب گروههای فعال مردمی و خودجوش و حمایت از فعالیت آنها و فراهم آوردن تبادلات فرهنگی مجاورین و زائرین از جمله اهداف این طرح محسوب میشود.
وی اضافه کرد: از دیگر اهداف این طرح میتوان به ارتقاء فرهنگ میزبانی و مهمان پذیری در بین مجاوران، تغییر سبک زندگی مبتنی بر سیره رضوی، بهرهگیری از ظرفیتهای اجتماعی و جلب مشارکتهای مردمی و تشکلهای غیر دولتی به منظور خدمترسانی به زائران، رونق یافتن اقتصاد شهر و ایجاد روحیه خدمت به هم نوع و افزایش حس مشارکت جویی اشاره کرد.
قناویزچی تاکید کرد: جهاد خدمت، شروعی است برای ساختن خود؛ در این جهاد علاوه بر کمک به زائران هدف بالاتری نیز ایجاد میگردد و آن ایجاد فضای فرهنگی و مذهبی جهت رشد فکری- روحی و اجتماعی فرد خواهد بود.
وی با بیان اینکه در این نوع خدمت، شرایطی به وجود می آید تا خدمت دهنده لذت معنوی برای او به وجود آید، گفت: همچنان که در دهه آخر صفر مجاوران از فضای ایجاد شده در جهت افزایش روحیه جهادی بهره جستند، در این طرح شهروندان علاقمند به ارائه خدمات افتخاری اعلام آمادگی نموده و نیز شهرداری میتواند با ایجاد زیرساختها زمینه فعالیت داوطلبانه را فرآهم آورد.
مدیر گردشگری و امور زائران شهرداری مشهد با اشاره به مکان اجرا این طرح، ابراز کرد: طرح جهاد خدمت در ایستگاههای استقبال زائر در مبادی ورودی و مکانهای حضور زائران اجرا میشود.
وی تاکید کرد: گستردگی خدمت به زائران در مشهد و لزوم استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود با توجه به حجم زائر و بهرهگیری از فضای تبادل فرهنگی و مذهبی میان زائران و مجاوران و بهرهمندی از فضای معنوی و خدمتی در شهر مشهد به منظور ارتقاء سطح روحیه خدمت رسانی در بین مردم شهر ایجاب میکند که با هدف ادای دین همسایگی و هم جواری با مضجع شریف حضرت رضا(ع) خدمترسانی شایسته به زائران بارگاه منور رضوی را داشته باشیم.
قناویزچی خاطرنشان کرد: طرح جهاد خدمت از ۲۸ اسفندماه سال جاری آغاز و تا ۱۴ فروردینماه سال آینده در ساعات پیک زائر اجرا میشود.
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