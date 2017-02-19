سهام ۵ شرکت دولتی واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی؛ سهام ۵ شرکت دولتی در اسفند ماه امسال روی میز فروش می‌رود که بر این اساس ۹۵درصد سهام شرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت به قیمت پایه هر سهم ۱۲هزار و ۳۷۰ ریال و ارزش کل پایه ۹۹۸ هزار و ۸۷۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در روز دوم اسفند امسال از طریق مزایده واگذار خواهد شد.

همچنین تعداد ۳۱۹ میلیون و ۹۱۹ هزار و ۲۰۵ سهم ذغالسنگ البرز شرقی معادل ۹۵ درصد سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم ۱۸۲۶ ریال و ارزش کل پایه ۵۸۴ میلیارد و ۱۷۲ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۳۳۰ ریال در این روز به مزایده گذاشته می شود.

این گزارش می افزاید: ۹۶.۰۳۸ درصد سهام شرکت نوسازی صنایع ایران شامل ۸۷ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۶۰۲ سهم به قیمت پایه هر سهم ۲ هزار و ۷۱۰ ریال و ارزش کل پایه ۲۳۸ میلیارد و ۴۷۸ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۴۲۰ ریال؛ ۲۴.۷ درصد سهام شرکت گوشت یزد شامل ۱۸ هزار و ۵۵۰ سهم به قیمت پایه هر سهم یک میلیون و ۴۰۲ هزار و ۳۹۴ ریال و ارزش کل پایه ۲۶ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۷۰۰ ریال و ۰.۰۲۵ درصد سهام شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس شامل ۲ میلیون سهم به قیمت پایه هر سهم ۵۴۳۷ ریال و ارزش کل پایه ۱۰ میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال در روز دوم ماه پایانی امسال از طریق مزایده واگذار می شود.