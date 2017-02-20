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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۵۷

رییس ستاد انتخابات شهرستان پاکدشت:

زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات را فراهم شود

زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات را فراهم شود

پاکدشت-رییس ستاد انتخابات شهرستان پاکدشت گفت: باید همه افراد و جریانات سیاسی با هر عقیده و نظری سعی در ایجاد زمینه برای حضور حداکثری مردم پاکدشت در انتخابات داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر  حمیدرضا چوبداری در دیدار با فعالان سیاسی شهرستان پاکدشت با تأکید بر رعایت وحدت در شهرستان اظهار داشت: هرچه به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا نزدیک تر می شویم اهمیت حفظ وحدت در شهرستان بیشتر می شود.

وی ضمن  بیان نکات اخلاقی در خصوص انتخابات پیش رو افزود: باید همه افراد و جریانات سیاسی با هر عقیده و نظری سعی در ایجاد زمینه برای حضور حداکثری مردم پاکدشت در انتخابات داشته باشند و به شدت از انگ زنی و اتهام به یکدیگر بپرهیزند و اخلاق اسلامی و انتخاباتی را رعایت کنند.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری پاکدشت بیان کرد: همه احزاب و جریانات سیاسی حول محور قانون،ولایت فقیه و منافع ملی اجتماع کرده و از پرداختن به حواشی بپردازند چرا که حواشی می توانند صدمات جبران ناپذیری به اصل موضوع که خدمت به جامعه اسلامی است وارد کنند.

چوبداری اظهار داشت: اختلاف عقیده وجود دارد که باید با برگزاری جلسات هم اندیشی و تبیین مواضع بین طرف های گوناگون و جریانات سیاسی اختلافات رفع شود،اغلب مشکلات جریانات سیاسی به دلیل دوری است.

وی افزود: تمامی مواضع جریانات سیاسی باید در جهت حل مشکلات مردم و ایجاد رضایتمندی در آن ها شود،رعایت انصاف در نقد ها و بیان شفاف مواضع می تواند در جهت همسویی جریانات سیاسی مثمرثمر باشد.

کد مطلب 3911743

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