انفجار مین در ایوان یک کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، طبق گفته مسئولان نیروی انتظامی استان ایلام، این انفجار روز شنبه و در یک قطعه زمین زراعی متعلق به این افراد و زمانی که آنها مشغول کار کشاورزی بودند، روی داده است.
این انفجار باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن یک نفر دیگر شد.
ایلام-انفجار مین در شهرستان ایوان از توابع استان ایلام یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت.
