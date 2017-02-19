۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۰۲

انفجار مین در ایوان یک کشته بر جای گذاشت

ایلام-انفجار مین در شهرستان ایوان از توابع استان ایلام یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق گفته مسئولان نیروی انتظامی استان ایلام، این انفجار روز شنبه و در یک قطعه زمین زراعی متعلق به این افراد و زمانی که آنها مشغول کار کشاورزی بودند، روی داده است.

این انفجار باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن یک نفر دیگر شد.

    • آ IR ۱۶:۵۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
      کسی هم نیست قبول دار بشه

