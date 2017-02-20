اجرای طرح «آرامین» بانک قوامین برای مردمی کردن اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نجف‌پور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بانک قوامین موفق به جذب ۶۷ هزار میلیارد تومان سرمایه پنج میلیون نفر از جمعیت کشور شده است، افزود: این بانک دارای بیش از ۱۸۰ هزار نفر سهامدار است.

نجف‌پور به فعالیت ۷۵۰ شعبه بانک قوامین در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: هشت هزار و ۵۰۰ نفر در شعب بانک قوامین اشتغال یافته‌اند.

وی سهم بانک قوامین در سبد سپرده‌ای کشور را پنج درصد اعلام کرد و افزود: این بانک در شبکه پولی کشور نیز بین رتبه های پنج، شش و هفت همواره در نوسان بوده است.

نجف‌پوربا اشاره به اینکه ۷۰ درصد از اقتصاد مربوط به بانکداری پولی است، تصریح کرد: طرح «آرامین» مبتنی بر سیاست مردمی‌سازی اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفت و این طرح برای توزیع عادلانه منابع خدمات اعتباری برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در کشور اجرایی شد.

وی با اشاره به اینکه در طرح «آرامین» مطابق با میزان سپرده در نزد بانک پس از سه ماه، یک برابر میزان سپرده وام پرداخت می‌شود، گفت: سود این وام ۱۸ درصد و اقساط آن نیز ۲۱ ماهه تعریف شده است.

نجف پور افزود: چنانچه مدت سپرده‌گذاری افراد در نزد بانک قوامین بیشتر باشد می‌توانند وام با مبلغ بالاتر و با اقساط بلندمدت‌تری را دریافت کنند.

وی سقف وام برای هر مشتری در طرح «آرامین» را دو میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: از دیگر اهداف این طرح فعال‌سازی بنگاه‌های کوچک و زودبازده است.

نجف‌پور با اشاره به اینکه اجرای طرح «آرامین» از اواسط بهمن ماه به همه شعب ابلاغ شده است، گفت: این طرح به مدت سه ماهه اجرایی می‌شود.

افزایش ۱۵ درصد واگذاری تسهیلات به مشتریان در سال جاری

سیدمحمدحسینی، مدیر شعب بانک قوامین در استان اصفهان نیز با اشاره به اینکه در استان اصفهان ۵۰۰ هزار مشتری در ۴۰ شعبه بانک قوامین سپرده دارند، گفت: در سال گذشته چهار هزار و ۵۰۰ مورد تسهیلات در شعب این بانک در استان به مشتریان واگذار شده است.

وی به افزایش ۱۵ درصدی تسهیلات ارایه شده به مشتریان در سال جاری اشاره کرد و افزود: اکنون نیز محدودیتی برای پرداخت تسهیلات به مشتریان ند اریم.

مدیرشعب بانک قوامین در استان اصفهان از اجرای طرح «آرامین» در همه شعب بانک قوامین خبرداد.