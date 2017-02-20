معادله کاهش هزینه طرح نوروزی با ۲۰ هزار جوان داوطلب

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از یک ماه به شروع سال نو خورشیدی باقی است، بسیاری از جوانان در حال برنامهریزی برای خرید لباس عید و سفرهای نوروزی با خانواده هستند، اما ۲۰ هزار جوان داوطلب هلال احمر خود را آماده «طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی» میکنند. جوانانی که پلیس راهنمایی و رانندگی نیستند اما مطابق ارزشهای بشردوستانه آموزش دیدهاند تا نقشی سازنده در کاهش و پیشگیری از تصادفات جادهای داشته باشند.
سازمان جوانان هلال احمر با قریب ۷۰ سال، قدیمیترین سازمان ویژه جوانان در کشورمان به حساب میآید. کودکان پیشدبستانی، دانشآموزان، دانشجویان، طلاب، جوانان شهری، روستایی و عشایری تا سن ۲۹ سالگی میتوانند داوطلب جوان هلال احمر باشند. سازمان جوانان هلال احمر که حدود یک و نیم میلیون داوطلب دارد، طرح ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی را با مشارکت ۲۰ هزار جوان که بهترین تعطیلات سالانه را برای خدمت به مردم انتخاب کردهاند، اجرا خواهد کرد. طرحی که همسو با سایر دستگاههای مسئول همچون پلیس راهور، میتواند در کاهش آمار تصادفات جادهای و کمک به حفظ سلامت ایرانیان در تعطیلات نوروز موثر باشد.
دکتر مسعود حبیبی رئیس سازمان جوانان هلال احمر میگوید: در این طرح از چادرهایی استفاده میکنیم که تولید شرکت نساجی هلال احمر هستند.» دیگر همه میدانند که هلالاحمر کمپول است و شاید به همین دلیل است که رئیس سازمان جوانان هلال احمر در ادامه صحبتهایش میگوید:«برخی امکانات سالهای گذشته را دوباره در طرح استفاده خواهیم کرد.
سازمان جوانان هلال احمر از بیست و پنجم اسفند ۹۵ در ۴۰۲ شهرستان کشور با شعار «بیگدار به جاده نزنیم، ظریف برانیم» طرح ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی را اجرا خواهد کرد. تعداد۶۸۰ پستِ مستقر در چادرهای هلال احمر، در مبدا ورودی شهرها، بوستانها و تفرجگاهها برپا میشوند و جوانان هلال احمر بروشورهایی با محتوای نکتههای ایمنی در رانندگی، نقاط پرخطر راهها، توصیههای مصرف غذایی و دارویی، نقشه راههای منطقه و... را تحویل رانندگان و مسافرین میدهند. از این تعداد پست، ۲۰۲ پست به صورت ۲۴ ساعته و ۴۷۸ پست به صورت ۱۲ ساعته فعالیت میکنند.
به علاوه، ۱۴۹ پست سیار در این طرح خدمت میکنند. در پستهای سیار که به تیمهای سحاب معروف هستند، جوانان هلال احمر یا سوار بر دوچرخه یا با پای پیاده از ۸ صبح تا ۸ شب خدمات ایمنی و سلامت را انجام میدهند.
کنار هر چادر، چادر دیگری برپا میشود که دو منظوره است: خیمههای نماز و فضای دوستدار کودک. در زمان نماز جماعت که به امامت طلبه داوطلب سازمان جوانان اقامه میشود پوسترها یا نقاشیهای حاوی نمادهای فضای دوستدار کودک جمعآوری میشوند. خیمههای نماز یک نوآوری پسندیده بود که از چند سال پیش در طرح ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی جای گرفت. با توجه به اینکه خیمههای نماز هلال احمر در نقاطی برپا میشوند که مسجد یا نمازخانه وجود ندارد، مسافرین استقبال خوبی از خیمههای نماز در سالهای گذشته کرده بودند. طلبههای داوطلب هلال احمر که در اوقات شرعی در خیمههای نماز حضور دارند پاسخگوی سئوالات شرعی مسافرین نیز هستند. در نوروز سال ۹۵ بیش از ۲۳۱ هزار نمازگزار این تکلیف الهی را در خیمههای نماز هلال احمر اقامه کردند. در این دوره تعداد ۴۳۰ خیمه نماز در محلهایی که دسترسی به مسجد یا نمازخانه وجود ندارد برپا خواهد شد.
به همین ترتیب، در ۴۶۱ فضای دوستدار کودک، خانوادهها میتوانند همراه با کودکانشان حاضر شوند. کودکان در این فضا با کانونهای غنچههای هلال، که مخصوص داوطلبان پنج ساله تا هفت ساله هلال احمر است، آشنا میشوند و حتی فرصت کشیدن نقاشی و تماشای نقاشیهایی از اصول هفتگانه هلال احمر و صلیب سرخ را دارند. در نوروز ۹۵ که تعداد فضاهایی دوستدار کودک کمتر بود بیش از ۳۱۶ هزار مراجعهکننده داشتند.
به علاوه، در ۴۶۱ «ایستگاه سلامت» جوانان هلال احمر خدماتی نظیر سنجش فشار خون و قند خون را برای مسافران انجام خواهند داد. ایستگاههای سلامت هلال احمر در دوره گذشته طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی پذیرای بیش از ۳۸۹ هزار مسافر بودند.
نقطه برجسته طرح ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی، کمپین «نه به تصادفات جادهای» است که جوانان هلال احمر در قالب طرح بهرفت (بهبود رفتارهای ترافیکی) توصیههای ایمنی نظیر بستن کمربند ایمنی، پرهیز از سبقت بیجا، رعایت سرعت مجاز، استفاده نکردن از تلفن همراه، استراحت در موقع خستگی و خوابآلودگی را به رانندگان توصیه خواهند کرد. همان طور که معاون دانشجویی و جوانان سازمان جوانان هلال احمر پیش از این گفته بود، کمپین ملی «نه به تصادفات جادهای» نوروز امسال با تغییراتی جدید، به عنوان محوریترین برنامه طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی برگزار میشود.
رئیس سازمان جوانان هلال احمر معتقد است که اهداف طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی همان هدفهایی هستند که جمعیت هلال احمر دنبال میکند: تامین احترام انسانها، کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملتها، تلاش برای تسکین آلام بشری، حمایت از زندگی و سلامت انسانها بدون در نظر گرفتن هیچ گونه تبعیض میان آنها. حبیبی میگوید:« تمامی این هدفها در طرح گنجانده شدهاند.»
حبیبی با بیان اینکه کشتهشدن روزانه نزدیک به ۴۰ تن در تصادفات جادهای کشورمان و ۱۷ برابر آن مجروحیت آمار بزرگی است، ادامه میدهد:« بر اساس آمار پلیس، عامل ۶۰ درصد از تصادفات در کشور ما عامل انسانی است که سهم بیشتری را نسبت به دو عامل موثر دیگر در تصادفات یعنی جاده و وسیله نقلیه، به خود اختصاص داده است. بنابراین جوانان داوطلب هلال احمر در طرح بهرفت و کمپین نه به تصادفات جادهای، قصد دارند به جامعه و بهویژه رانندگان آگاهی دهند و آنان را نسبت به خطرهایی که در پیش دارند حساس کنند.»
رئیس سازمان جوانان هلال احمر اظهار امیدواری میکند که دستاورد کاهش تلفات جادهای در سالهای گذشته که با همت و تلاش نیروی انتظامی، راهداری و دیگر دستگاهها به دست آمده است، افتخاری برای جامعه است و احتیاج به کار گسترده و بینبخشی میان دستگاههای مختلف از جمله جمعیت هلال احمر دارد.
حبیبی میگوید که در دوره گذشته صدها هزار نفر میثاقنامه کمپین «نه به تصادفات جادهای» را امضا کردند و متعهد شدند که سبقت بیجا نگیرند، سرعت مجاز را رعایت کنند و ... .
در نوروز ۱۳۹۵ نزدیک به پنج میلیون مسافر به پستهای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی مراجعه کردند. باید دید در نوروز ۱۳۹۶ این آمار چه میزان پیشرفت خواهد داشت؟ پستهایی که برای بیشتر مسافران آشنا هستند.
به نظر میرسد در روزگار کمپولی جمعیت هلال احمر، جوانان داوطلب همچون امدادگران داوطلب و داوطلبان بالای ۲۹ سال سرمایههایی عظیم و بیمثال برای جمعیت هلالاحمر محسوب میشوند. رئیس سازمان جوانان هلال احمر میگوید: بودجهای که به صورت مستقیم برای اجرای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی هزینه میکنیم ۲ و نیم میلیارد تومان است. اگر میخواستند برای این طرح هزینه کنند باید بیش از ده ها میلیارد تومان اختصاص می دادند اما علت اینکه این کار بزرگ با این منابع اندک انجام میشود حضور ۲۰ هزار جوان داوطلب است که حضوری داوطلبانه و متعهدانه در طرح دارند.
حبیبی اضافه میکند: امیدواریم با اعتباراتی که به طور مستقیم برای این طرح و کمپین نه به تصادفات جادهای هزینه میکنیم و آموزشهایی که میدهیم، بتوانیم گامی موثر در پیشگیری از تصادفات جادهای و آرامش مردم در سفرها برداریم.
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