راننده های سازمان اتوبوسرانی ورامین اخراج نشده اند

حسن خوانساری در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به شایعه اخراج راننده های این سازمان اظهار داشت:تعداد هفت نفر از رانندگان این سازمان با توجه به اتمام قرار داد تا سی ام بهمن ماه سال۱۳۹۵ و دعوت به کار آنها به صورت اجاره اتوبوس ها و کاهش تصدی گری سازمان دعوت به کار شدند که علیرغم اعلام آمادگی از سوی سازمان حاضر به پذیرش و ادامه کار نشدند.

وی با اشاره به رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی گری مراکز دولتی در ارائه خدمات عمومی به مردم و بکار گیری بخش خصوصی در حمل و نقل ادامه داد:این سازمان تمام تلاش خود را جهت ارائه سرویس مناسب به شهروندان محترم می نماید و کلیه حقوق و مزایای رانندگان که از سنوات قبل مانده بود بحمدلله با مساعدت شهردار محترم تامین اعتبار و پرداخت گردیده است.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری ورامین ادامه داد:طرح تغییرات ساختاری و خروج از تصدی گری صرفا برای بهبود عملکرد و ارائه خدمات بخش خصوصی به مردم بوده و امیدواریم بتوانیم در این عرصه توفیقات لازم را به دست آوریم.

گفتنی است پیاده سازی طرح کارت بلیت الکترونیک برای اولین بار توسط شورای اسلامی دوره چهارم تصویب وبا مساعدت شهردار ورامین تا آخر سال اجرا خواهد شد.