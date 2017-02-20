ساخت ربات پیشخدمت ویژه رستوران/ راه اندازی اولین مجتمع رباتیک

اسماعیل مهرابی، فارغ التحصیل رباتیک از دانشگاه امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پروژه طراحی و ساخت ربات خوش آمدگو و سرویس رسان که قرار است در یک مجتمع رباتیکی حضور یابند، اظهار داشت: نزدیک یک سال است این پروژه ملی و تکنولوژیک در زمینه رباتیک را آغاز کردیم.

وی افزود: قرار است در آینده‌ای نزدیک، اولین مجتمع رباتیکی ایران و یکی از بهترین مجتمع های هوشمند دنیا را راه اندازی کنیم که در آن تعدادی ربات شامل ربات‌ خوش آمدگو و سرویس رسان با تعامل با انسان به آنها سرویس رسانی می کنند.

به گفته مهرابی، این ربات ها دارای حس شنوایی بوده و از قابلیت تعامل با انسان بهره می برند و می توانند به چند زبان زنده دنیا صحبت کنند.

این محقق با تاکید بر اینکه طراحی این ربات بومی بوده است، خاطر نشان کرد: قرار است طی چند ماه آینده و در سال جدید، اولین مجتمع رباتیکی ایران را راه اندازی کنیم.

وی افزود، روند سفارش در این مجتمع بصورت مدرن و تکنولوژیک بوده و ثبت سفارش‌ از طریق تبلت های روی میزها انجام می شود و پرداخت هزینه نیز می تواند به صورت الکترونیکی و آنلاین باشد.

وی با بیان اینکه این مجتمع با بیش از چند ربات می تواند سرویس ارائه کند، گفت: برای حرکت این ربات ها هیچ مسیری مشخص نمی شود و یکی از چالش های مهم رباتیک در سطح جهانی همکاری و تعامل ربات ها با یکدیگر است، به گونه ای که با هم برخوردی نداشته باشند و ما موفق به پیاده سازی این مهم شده ایم. اکنون ربات ها بدون داشتن مسیر قبلی به درستی راه خود را برای رسیدن به مقصد طی می کنند.

وی خاطر نشان کرد: یکی از خصوصیات این ربات ها هوشمند بودن است و با انسان ها به خوبی تعامل دارند. این ربات ها با انسان ها حرف می زنند، می توانند حس خوشحالی و یا ناراحتی را توسط چهره خود به انسان منتقل کنند و درنهایت حس یک همزیستی جدید و دوست داشتنی را القا کنند.

وی با بیان اینکه در کشورهایی مثل چین، سنگاپور، مالزی، انگلیس، آمریکا و... فست فود های الکترونیکی و رباتیکی وجود دارد، عنوان کرد: اکثر ربات های خارجی روی خطوط مشخصی مسیریابی و حرکت می کنند و هیچ تعاملی با انسان ندارند در صورتیکه ربات های ما مسیر بهینه برای حرکت را توسط الگوریتم های هوشمند انتخاب میکنند.

به گزارش مهر، در حدود یک سال است که فاز تحقیقاتی این پروژه توسط شرکت آینده رباتیک سبز آرسام در دانشگاه امیرکبیر آغاز شده است و به زودی شاهد ارائه آن در سطح عمومی خواهیم بود.