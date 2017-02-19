بیش از ۵۰ درصد انحرافات جامعه ناشی از مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر،محمد علی نصرتی ظهر روز یکشنبه در شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان آذرشهر طی سخنانی با اشاره به اینکه مبارزه بامواد مخدر جزوه پنج اولویت اساسی اجتماعی آذربایجان شرقی است، اظهار داشت :بعداز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و هشت سال دفاع مقدس ؛ دشمن ازطریق جنگ نرم و هدف قرار دادن اعتقادات مردم وارد عمل شده است .

وی افزود : امروزه مواد مخدر شوک هزاره سوم است که ترویج مواد مخدر صنعتی و مشروبات الکلی از طریق فضای مجازی اهم تدین اقدامات دشمنان ما در این زمینه است.

نصرتی در ادامه سخنان خود تاسیس مرکز ماده ۱۶ ودر راستای آن ایجاد اشتغال برای ۶۰۰ معتاد پاک سازی شده را از اهم فعالیت های ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اعلام کرد و تاکید کرد: مرکز ماده ۱۶ به یک مرکز مدرن درمانی ؛اقامتی و کارگاهی تبدیل شده است و معتادیت بعداز بهبود کامل در این مرکز با اشتغال در زمینه های مختلف همچون فرش بافی ، خیاطی و ... اعتناد به نفس خود را جهت حضور در جامعه احیا می کنند.

وی ادامه داد : زمانی نجات یافته از دامن اعتیاد به مصرف مواد روی نمی آورد که اشتعال داشته باشد.

وی اضافه کرد: با اقدام خوب عوامل مقابله و اطلاع رسانی وسیع در خصوص مخاطرات این مواد در جامعه خوشبختانه در سال جاری هیچ کارگاه تولیدی شیشه در استان شناسایی نشده که نشان از عدم فعالیت این کارگاه ها در استان است.

مشاور استاندار و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ادامه داد: با توجه به اینکه آذربایجان شرقی در سال گذشته به عنوان استان بدون معتاد متجاهر در کشور معرفی شده است تداوم این موضوع یکی از اولویت های مهم شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان است.

نصرتی با بیان اینکه اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر از راهبردهای این ستاد است، گفت: محیط های خانواده، آموزشی، کارگاهی و محله های آلوده شهری و روستایی از جمله محیط های است که برنامه های ویژه پیشگیری توسط ستاد در نظر گرفته شده است.