۶۰ درصد مصوبات کارگروه تسهیل در البرز اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله کامکار ظهر یکشنبه در حاشیه همایش توسعه کارافرینی شهرستان فردیس با اشاره به اینکه افزایش تولید به رونق اقتصادی باید محقق شود، اظهار کرد: این همایش بهانه ای برای بهره مندی از نظرات تولیدکنندگان است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه برخی تولیدکنندگان از برگزاری این قبیل همایش ها بی خبر هستند، گفت: صنعتگران با شرکت در این همایش ها می توانند با روند اجرایی استان و کارگروه های تخصصی آشنا شوند.

معاون امور اقتصادی استانداری البرز با بیان اینکه دولت در ارتباط با صنعتگران رویه های همسو را دنبال می کند، گفت: دولت یازدهم گام های موثری در راستای تقویت اقتصاد کشور برداشته و اعتبار ۱۶میلیارد تومانی را به واحد های تولیدی تزریق کرده است.

کامکار با تاکید بر اینکه استان البرز به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور سهمی از اعتبار ذکر شده دارد، گفت: نمایندگان دولت با حضور در این همایش ها ضمن آشنایی با واحدهای تولیدی برای آنها تسهیلاتی نیز در نظر می گیرند.

وی مسیری که برخی از صنعتگران برای گرفتن تسهیلان درپیش گرفته اند را اشتباه خواند و افزود: متولیان امر در کمترین زمان مطالبات تولیدکنندگان را مورد ارزیابی قرار داده تا به مسیر های پر پیچ و خم اداری برنخورند.

معاون امور اقتصادی استانداری البرز ضمن اشاره به ۱۰۳ جلسه برگزار شده در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان، گفت: این جلسات دو هزار مصوبه داشته است که موفق به محقق شدن ۶۰ درصد مصوبات شده ایم.

وی با اشاره به اینکه از مجموع اعتبارات تخصصی سه هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال به واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط استان پرداخت شده است، گفت: این اعتبارات درقالب تسهیلات بانک های دولتی و خصوصی در اختیار صنایع استان قرار گرفته است.

کامکار در ادامه گفت: با حمایت دولت ۳۴ میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال اعتبار طی سه سال و نیم گذشته به واحدهای تولیدی البرز تزریق شده است.

کامکار با تاکید بر لزوم همکاری بانک های خصوصی برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان گفت: تزریق اعتبار به واحدهای تولیدی می تواند موانع رونق اقتصادی را مرتفع سازد.