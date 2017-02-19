۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۱۳

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان:

تهیه طرح پسماند ۲۵ شهر/تخصیص اعتبار برای جداسازی آب فضای سبزشهرها

بندرعباس - مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان از تهیه طرح پسماند ۲۵ شهر استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،آرش رضایی عصر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران با اشاره به اقدامات دفتر امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان، عنوان کرد: دفتر امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان با مطالعه و بررسی شهرهای استان از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تامین نیازهای مالی در زمینه تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های عمرانی شهرهای استان ، مطالعه و بررسی در مورد منابع درآمد شهرداری ها به منظور ارتقاء سطح درآمد شهرداری ها و خودکفایی آن ها و در نهایت ایجاد منابع درآمد پایدار برای شهرداری های استان ، ارائه راهبردهای لازم به شهرداری ها به منظور ایجاد هماهنگی در تهیه طرح های عمرانی از حوزه  مالی و اعتباری، نظارت بر انجام امور پرسنلی و استخدام شهرداری ها که در حوزه خدمات شهری، حوزه فنی و شهرسازی ، توسعه نیروی انسانی ، جذب سرمایه گذاری شهری و فن آوری اطلاعات اقدام می کند.

وی ادامه داد: در قالب وظایف دفتر امور شهری و شوراها در حوزه خدمات شهری و تاسیسات زیربنایی خدمات رسان در سطح استان، شهر بندرعباس دارای بیشترین تعداد ایستگاه آتش نشانی است با ۱۰ ایستگاه و تعداد ۲۴ خودروی آتش نشانی و شهر میناب دارای دو ایستگاه آتش نشانی و تعداد چهار خودروی آتش نشانی است.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان افزود: تا قبل از سال ۱۳۹۵ تعداد کل ایستگاه های آتش نشانی در استان برابر با ۳۹ ایستگاه بوده که با توجه به پیگیری های بعمل آمده و جذب اعتبارات قابل توجه به میزان دو میلیارد تومان احداث هشت ایستگاه جدید برای شهرهای تازه تاسیس در دست اقدام است و با این اقدام، تمام شهرهای استان هرمزگان دارای ایستگاه آتش نشانی خواهند شد و همچنین جهت تکمیل شش ایستگاه  نیمه تمام در شش شهر استان نیز بالغ بر ۴۳۶ میلیون تومان اعتبار جذب شده است.

رضایی تصریح کرد: با کمک سازمان آتش نشانی بندرعباس از تمامی ایستگاه های آتش نشانی استان هرمزگان بازدید به عمل آمده و تمامی کمبودها برآورد شده و در این زمینه در دهه فجر امسال یک ایستگاه جدید آتش نشانی در شهر بندرعباس به بهره برداری رسید و اقدامات لازم دیگری نیز جهت رفع کمبودها و تجهیز ایستگاه ها در دستور کار جدی دفتر امور شهری و شوراهاست.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه پسماند، اظهار داشت: در این حوزه هدف این است که با تهیه طرح های مطالعاتی و  جذب اعتبارات بتوانیم بخصوص در حوزه تفکیک از مبدا پسماندها، پسماند شهری را به بهترین شکل مدیریت کنیم و در نهایت با مدیریت صحیح و درآمدزایی قابل توجه در این بخش، این تهدید را به یک فرصت تبدیل کنیم.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: تا کنون برای ۲۵ شهر و بالغ بر ۱۱۰ روستا در استان طرح مطالعاتی پسماند تهیه شده و با تشکیل ۱۸ جلسه کارگروه استانی مدیریت پسماندها چالش های موجود در این حوزه از جمله پسماندهای شهری و پسماندهای ویژه مورد بررسی قرار گرفته است.

رضایی با اشاره به طرح جداسازی آب شرب از آب فضای سبز، بیان داشت: با توجه به بحران آب در استان و لزوم صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آب، با تشکیل جلسات متعدد، موضوع جداسازی آب فضای سبز شهر بندرعباس از آب شرب شهری در دستور کار قرار گرفته و در حال پیگیری است.

وی گفت: همچنین تا کنون برای ۱۳ شهر استان نیز طرح مطالعاتی جداسازی آبیاری فضای سبز از آب شرب تهیه شده و در راستای این طرح ها درسال جاری از محل بند و تبصره ۶ برای شهرهای فین، پارسیان ، میناب ، رودان ، زیارتعلی و سوزا در مجموع ۸۸۵ میلیون تومان اعتبار تخصیص داده شده است.

کد مطلب 3911889

