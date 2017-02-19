تهیه طرح پسماند ۲۵ شهر/تخصیص اعتبار برای جداسازی آب فضای سبزشهرها

به گزارش خبرنگار مهر،آرش رضایی عصر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران با اشاره به اقدامات دفتر امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان، عنوان کرد: دفتر امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان با مطالعه و بررسی شهرهای استان از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تامین نیازهای مالی در زمینه تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های عمرانی شهرهای استان ، مطالعه و بررسی در مورد منابع درآمد شهرداری ها به منظور ارتقاء سطح درآمد شهرداری ها و خودکفایی آن ها و در نهایت ایجاد منابع درآمد پایدار برای شهرداری های استان ، ارائه راهبردهای لازم به شهرداری ها به منظور ایجاد هماهنگی در تهیه طرح های عمرانی از حوزه مالی و اعتباری، نظارت بر انجام امور پرسنلی و استخدام شهرداری ها که در حوزه خدمات شهری، حوزه فنی و شهرسازی ، توسعه نیروی انسانی ، جذب سرمایه گذاری شهری و فن آوری اطلاعات اقدام می کند.

وی ادامه داد: در قالب وظایف دفتر امور شهری و شوراها در حوزه خدمات شهری و تاسیسات زیربنایی خدمات رسان در سطح استان، شهر بندرعباس دارای بیشترین تعداد ایستگاه آتش نشانی است با ۱۰ ایستگاه و تعداد ۲۴ خودروی آتش نشانی و شهر میناب دارای دو ایستگاه آتش نشانی و تعداد چهار خودروی آتش نشانی است.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان افزود: تا قبل از سال ۱۳۹۵ تعداد کل ایستگاه های آتش نشانی در استان برابر با ۳۹ ایستگاه بوده که با توجه به پیگیری های بعمل آمده و جذب اعتبارات قابل توجه به میزان دو میلیارد تومان احداث هشت ایستگاه جدید برای شهرهای تازه تاسیس در دست اقدام است و با این اقدام، تمام شهرهای استان هرمزگان دارای ایستگاه آتش نشانی خواهند شد و همچنین جهت تکمیل شش ایستگاه نیمه تمام در شش شهر استان نیز بالغ بر ۴۳۶ میلیون تومان اعتبار جذب شده است.

رضایی تصریح کرد: با کمک سازمان آتش نشانی بندرعباس از تمامی ایستگاه های آتش نشانی استان هرمزگان بازدید به عمل آمده و تمامی کمبودها برآورد شده و در این زمینه در دهه فجر امسال یک ایستگاه جدید آتش نشانی در شهر بندرعباس به بهره برداری رسید و اقدامات لازم دیگری نیز جهت رفع کمبودها و تجهیز ایستگاه ها در دستور کار جدی دفتر امور شهری و شوراهاست.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه پسماند، اظهار داشت: در این حوزه هدف این است که با تهیه طرح های مطالعاتی و جذب اعتبارات بتوانیم بخصوص در حوزه تفکیک از مبدا پسماندها، پسماند شهری را به بهترین شکل مدیریت کنیم و در نهایت با مدیریت صحیح و درآمدزایی قابل توجه در این بخش، این تهدید را به یک فرصت تبدیل کنیم.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: تا کنون برای ۲۵ شهر و بالغ بر ۱۱۰ روستا در استان طرح مطالعاتی پسماند تهیه شده و با تشکیل ۱۸ جلسه کارگروه استانی مدیریت پسماندها چالش های موجود در این حوزه از جمله پسماندهای شهری و پسماندهای ویژه مورد بررسی قرار گرفته است.

رضایی با اشاره به طرح جداسازی آب شرب از آب فضای سبز، بیان داشت: با توجه به بحران آب در استان و لزوم صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آب، با تشکیل جلسات متعدد، موضوع جداسازی آب فضای سبز شهر بندرعباس از آب شرب شهری در دستور کار قرار گرفته و در حال پیگیری است.

وی گفت: همچنین تا کنون برای ۱۳ شهر استان نیز طرح مطالعاتی جداسازی آبیاری فضای سبز از آب شرب تهیه شده و در راستای این طرح ها درسال جاری از محل بند و تبصره ۶ برای شهرهای فین، پارسیان ، میناب ، رودان ، زیارتعلی و سوزا در مجموع ۸۸۵ میلیون تومان اعتبار تخصیص داده شده است.