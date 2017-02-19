شناخت علمای دینی ترویج فرهنگ انقلابی را در پی دارد

به گزارش خبرنگارمهر، محمد رضا سوقندی بعد از ظهر یکشنبه در آیین نکوداشت مرحوم حجت الاسلام مسیح شاهچراغی به میزبانی مسجد جامع دامغان ضمن بیان اینکه تجلیل از عالم به منزله تجلیل و تکریم از شخص و شخصیتی ارزنده محسوب می شود که عمر خود را در راه تبلیغ دین نهاده است، ابراز داشت: تجلیل از مقام مرحوم شاهچراغی دارای پیام های فراوانی است چراکه وی در تاریخ استان سمنان و دامغان دارای جایگاه ویژه ای است.

وی افزود: با شناخت چنین شخصیت های منحصر به فرد باید تلاش کنیم در ترویج و گسترش فرهنگ دینی و انقلابی در جامعه گام نهاده و این عالمان دینی را به جامعه بشناسیم و معرفی کنیم چرا که شخصیتی مانند مرحوم شاهچراغی شاگردانی را تربیت کرده که در حال حاضر هرکدام از آنها اساتید علوم دینی هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با اشاره به اهمیت علم از دیدگاه قرآن کریم، گفت: مقام از آن کسی است که عالم باشد و این در سیره مرحوم شاهچراغی دیده می شد چرا که وی در کنار علم دینی یک شاعر آیینی نیز محسوب می شد و اشعار او نیز در رثای ائمه اطهار(ع) متعدد هستند.

سوقندی بیان داشت: با توجه به ظرفیت های دامغان و داشتن عالمانی دینی و فرهیخته این خطه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان این آمادگی را دارد که از برگزاری آیین های نکوداشت عالمان دینی دراین شهرستان حمایت کند تا فرهنگ دینی و اسلامی از طریق معرفی شخصیت های ارزنده که سال های در راه دفاع از دین و اسلام گام بر داشتند، در جامعه ترویج یابد.

وی افزود: امروز جامعه ما برای وحدت و تداوم انقلاب و تداوم فرهنگ دینی و اسلامی به تشکل های فرهنگی نیاز داریم و همه ما معتقد هستیم انسان ها یک حیات جسمی دارند و آثارشان با رفتن آنها از بین نخواهد رفت لیکن مردم به علما و روحانیان عشق می ورزند و آنان را از خود می دانند چون آنان در زنده نگه داشتن دین و اسلام در جامعه تلاش کرده و می کنند.