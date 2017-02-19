نهضت قرآنی را در محیط های کارگری پیاده می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نورانی در مراسم تجلیل از نخبگان جامعه کار و تولید و برگزیدگان قرآنی کارگری که روز یکشنبه با حضور جمعی از کارگران و کارآفرینان نمونه استان در سالن اجتماعات اداره کار قزوین برگزار شد اظهارداشت: اگر بخواهیم در جامعه از آسیب های اجتماعی در امان بمانیم و سلامت معنوی خود را تضمین کنیم باید به قرآن پناه آوریم.

وی اضافه کرد: اتکا به قرآن ضمن تضمین آرامش انسانها به سعادت دنیوی و اخروی هم کمک می کندو نگرانی و افسردگی و عصبانیت های دنیوی را کاهش می دهد.

نورانی یادآورشد: آنچه در توان داریم باید برای قرآن نثار کنیم و از اجر و پاداش و دستاوردهای ارزشمند آن بهره مند شویم و خود و جامعه را از مسیر گمراهی نجات دهیم.

مدیرکل فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: کارگرانی که با قران مانوس هستند به لطف این کتاب آسمانی توانسته اند در تولید و کار نیز موفق باشند و با دادن ایده های برتر در این بخش نیز سرآمد هستند و روحیه بسیار بالایی در کارکردن دارند.

وی اضافه کرد: کارگران شاخص و نمونه استان که با ابتکار و نوآوری در چرخه تولید گام برداشته اند در حوزه عمل به دستورات قرآنی حرکت کرده اند و موفقیت آنها با الهام گرفتن از آموزه های قرآنی است.

نورانی گفت: خلاقیت و نوآوری در محیط های کاری یک نوع عمل صالح است که ریشه در قرآن دارد و هرکس در مسیر قرآنی گام بردارد به سعادت می رسد.

وی اضافه کرد: تدبر در ایات قرآنی می تواند مسیر زندگی انسان رادستخوش تغییرات اساسی کرده ومعنویت را در روح زندگی افراد تزریق کرده و به سرانجامی خوش منجر شود.

نورانی اظهارداشت: در بخش فرهنگی وزارتخانه به تداوم مسابقات قرآنی ویژه کارگران و خانواده آنها اهتمام جدی داریم و در این مسیر تلاش می کنیم در سال آینده نیز با شناسایی استعدادهای قرآنی به ترویج فرهنگ نماز و قرآن در محیط های کارگری اقدام کنیم.

در این مراسم از ۵۷ کارگر، کارآفرین، قاری نمونه، حامی ورزشی و رعایت کنندگان عفاف و حجاب تجلیل شد.