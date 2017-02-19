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۱ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۰۸

مدیرکل فرهنگی وزارت کار:

نهضت قرآنی را در محیط های کارگری پیاده می کنیم

نهضت قرآنی را در محیط های کارگری پیاده می کنیم

قزوین- مدیرکل فرهنگی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: راه انداختن نهضت فهم قرآن در جامعه بویژه محیط های کارگری موجب تضمین سلامت معنوی مردم می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نورانی در مراسم تجلیل از نخبگان جامعه کار و تولید و برگزیدگان قرآنی کارگری که روز یکشنبه با حضور جمعی از کارگران و کارآفرینان نمونه استان در سالن اجتماعات اداره کار قزوین برگزار شد اظهارداشت: اگر بخواهیم در جامعه از آسیب های اجتماعی در امان بمانیم و سلامت معنوی خود را تضمین کنیم باید به قرآن پناه آوریم.

وی اضافه کرد: اتکا به قرآن ضمن تضمین آرامش انسانها به سعادت دنیوی و اخروی هم کمک می کندو نگرانی و افسردگی و عصبانیت های دنیوی را کاهش می دهد.

نورانی یادآورشد: آنچه در توان داریم باید برای قرآن نثار کنیم و از اجر و پاداش و دستاوردهای ارزشمند آن بهره مند شویم و خود و جامعه را از مسیر گمراهی نجات دهیم.

مدیرکل فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: کارگرانی که با قران مانوس هستند به لطف این کتاب آسمانی توانسته اند در تولید و کار نیز موفق باشند و با دادن ایده های برتر در این بخش نیز سرآمد هستند و روحیه بسیار بالایی در کارکردن دارند.

وی اضافه کرد: کارگران شاخص و نمونه استان که با ابتکار و نوآوری در چرخه تولید گام برداشته اند در حوزه عمل به دستورات قرآنی حرکت کرده اند و موفقیت آنها با الهام گرفتن از آموزه های قرآنی است.

نورانی گفت: خلاقیت و نوآوری در محیط های کاری یک نوع عمل صالح است که ریشه در قرآن دارد و هرکس در مسیر قرآنی گام بردارد به سعادت می رسد.

وی اضافه کرد: تدبر در ایات قرآنی می تواند مسیر زندگی انسان رادستخوش تغییرات اساسی کرده ومعنویت را در روح زندگی افراد تزریق کرده و به سرانجامی خوش منجر شود.

نورانی اظهارداشت: در بخش فرهنگی وزارتخانه به تداوم مسابقات قرآنی ویژه کارگران و خانواده آنها اهتمام جدی داریم و در این مسیر تلاش می کنیم در سال آینده نیز با شناسایی استعدادهای قرآنی به ترویج فرهنگ نماز و قرآن در محیط های کارگری اقدام کنیم.

در این مراسم از ۵۷ کارگر، کارآفرین، قاری نمونه، حامی ورزشی و رعایت کنندگان عفاف و حجاب تجلیل شد.

کد مطلب 3911920

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