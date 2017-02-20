هدف کنفرانس انتفاضه فلسطین در تهران، حمایت از مقاومت است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: ششمین کنفرانس بین المللی انتفاضه فلسطین در حالی ۳ و ۴ اسفند ماه در تهران برگزار می شود و در آن نمایندگان پارلمانها، اصحاب رسانه و نمایندگان جوامع مدنی از کشورهای مختلف حضور دارند که هریک بر اساس مسئولیتی که دارند می توانند و می بایست منشاء آثار در حوزه کارکردی خود باشند. جامعه و سرزمین فلسطین و به دنبال آن منطقه خاورمیانه شرایط سختی را تجربه می کنند و این مسأله، مسئولیتی سنگین بر دوش تک تک انسانها و جوامع انسانی به ویژه مسئولین دولتی، اصحاب رسانه و دانشمندان گذاشته است. از سوی دیگر دولت های متمول عربی، آرمان فلسطین را فراموش کرده و به جای آنکه امکانات و توانمندی های خود را در راه آزادی فلسطین بکار بندند، میلیاردها دلار از درآمدهای جهان اسلام را برای کشتن مسلمانان در کشورهای سوریه، عراق، یمن و بحرین هزینه می کنند. حاکمیت این شرایط جدید موجب شده است تا اولویت آزاد سازی فلسطین در جهان اسلام و خصوصا کشورهای عربی به حاشیه برود و این خود به فرصتی برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است تا با تشدید حملات تجاوزگرانه علیه قدس شریف در پی یکسره سازی مسأله مسجد الاقصی باشد.

در همین راستا و برای بررسی اهمیت برگزاری کنفرانس انتفاضه فلسطین با «محمود الزهار» عضو ارشد جنبش حماس فلسطین گفتگو کردیم که شرح آن از نظر می گذرد:

* لطفا درباره اهمیت برگزاری کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین و تاثیر برگزاری این کنفرانس در بازگرداندن مسأله فلسطین به اولویت نخست جهان اسلام توضیح بفرمائید.

هیأت حماس از نوار غزه به دلیل اینکه گذرگاه رفح بسته است، قادر به شرکت در این کنفرانس نیست. این کنفرانس بر اساس تفکری والا و بر مبنای برادری مسلمانان با هدف حمایت از مقاومت و مکانیسم های مربوط به مسأله فلسطین در برابر اشغالگران، برگزار می شود. ما درخواست کرده ایم که این کنفرانس با تشکیل کمیته ای ویژه، تصمیمات اتخاذ شده را در راستای تثبیت موضع مقاومت در برابر تجاوزات اسرائیل پیگیری و اجرا کند تا بدین صورت فایده مورد نظر حاصل شود.

این چیزی است که ما خواهان آن هستیم و مکانیسم های مورد استفاده در این کنفرانس باید در ابعاد رسانه ای، سیاسی و اقتصادی به صورت مستمر اجرایی شود. ما این موضوعات را در قالب نامه ای خطاب به این کنفرانس ارسال کردیم و در این نامه درخواست کردیم که مسأله فلسطین پابرجا باشد و این گونه کنفرانس ها و دیدارها در دیگر کشورهای اسلامی که این موضوع را می پذیرند نیز برگزار شود. بدین ترتیب حمایت از مقاومت ادامه می یابد.

*رهبر معظم انقلاب اسلامی، مدل رفراندوم عمومی را به عنوان دقیق ترین راهبرد برای حل مسئله اشغال فلسطین مطرح کرده اند، تحلیل شما نسبت به این موضوع چیست؟

باید مشخص شود که این رفراندوم در فلسطین و یا خارج از آن برگزار شود زیرا مردم فلسطین خودشان در چند منطقه تقسیم شده اند. برخی از آنها در نوار غزه، برخی دیگر هم در کرانه باختری، برخی در سرزمین های اشغالی ۱۹۴۸، برخی دیگر در اردن و لبنان، سوریه و تمام دنیا هستند. اجرای این ایده در مرحله عملیاتی سخت است اما ما از حق خود در بازگرداندن سرزمینمان دست برنمی داریم و از یک وجب آن نیز نمی گذریم. شکست مذاکرات طی سالهای اخیر نشانگر اهمیت مقاومت در برابر توسعه شهرکها و ورود جنایتکاران به مسجد الاقصی است. حقوق ما ثابت است و از آن کوتاه نمی آییم. ممکن است برخی دولتها که برای عادی سازی روابط با اسرائیل تلاش می کنند، این همه پرسی را جعل و در آن تقلب کنند.

*علت عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی طی سال های اخیر چیست و آیا این کشورها دستاوردی هم از این اقدام خود داشته اند؟

این اقدام دستاوردی نداشته است و موضع برخی رژیم ها با مردم این کشورها متفاوت است. مردم جهان اسلام و جهان عرب همراه مسأله فلسطین هستند. زمانی که فردی وارد صحنه می شود، در صورتی که نماینده این مردم نیست، وارد روند عادی سازی روابط با اسرائیل می شود و کشورهای اروپایی و آمریکا نیز بر بیشتر کشورهای عربی برای عادی سازی روابط با اسرائیل فشار وارد می کنند. این یک موضوع و اقدام اساسی نیست و مردم همراه فلسطین هستند.

*دیدگاه شما در قبال دیدار ترامپ و نتانیاهو و به صورت کلی سیاست های رئیس جمهوری جدید آمریکا در قبال فلسطین به ویژه اظهارات وی درباره انتقال سفارت آمریکا در رژیم صهیونیستی از تل آویو به قدس چیست؟

ترامپ از این سخنان صرفنظر کرد زیرا غربی ها به وی توصیه کردند که این اقدام، مسلمانان را تحریک می کند و احتمال دارد که برای حضور صهیونیست ها در منطقه ضرری داشته باشد. انتقال سفارت آمریکا به قدس یا جولان و یا هر منطقه دیگری، اشغالگری است و معتقدیم که اشغالگری از شمال تا جنوب فلسطین از بین می رود. قدس مانند غزه است و هویت آن با انتقال سفارت آمریکا از این مکان به مکان دیگر تغییر نمی کند اما در صورتی که این اقدام صورت گیرد، برنامه ما، مقاومت و آزادسازی تمام سرزمین فلسطین است که در سوره «اسراء» به آن اشاره شده است. ما برای چیزهای کوچک وقت صرف نمی کنیم اما انتقال سفارت موجب به زحمت افتادن کشورهای عربی و اسلامی است که با آمریکا همکاری می کنند. موضع مقاومت تغییر نمی کند بلکه تشدید می شود. انتقال سفارت ما را نمی ترساند بلکه قوی تر می کند.

*درباره اهمیت انتخاب «یحیی السنوار» به عنوان جانشین «اسماعیل هنیه» در نوار غزه و سیاست وی در مبارزه با رژیم اشغالگر قدس توضیح بفرمائید.

برنامه همه ما مقاومت است و این تغییر نیز به دلیل این بود که طبق قانون ما، یک فرد نمی تواند بیش از ۲ دوره در منصبی باقی بماند و باید تغییر کند. بنابراین این تغییر، تاثیری بر برنامه های مقاومت ندارد.

*تحلیل شما از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اسرائیل ۲۵ سال دیگر را نخواهد دید، چیست؟ این موضوع چگونه محقق می شود؟

این موضوع صحیح است و ما با ایشان درباره زوال اسرائیل هم نظر هستیم و آن را حقیقت می دانیم؛ نابودی اسرائیل زودتر از ۲۵ سال هم اتفاق خواهد افتاد و دوست و دشمن نیز آن را مشاهده خواهند کرد.