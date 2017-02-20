راه های بهبود جریان خون در بدن را بشناسید

به گزارش خبرنگار مهر، جریان ضعیف خون علامت بسیاری از مشکلات نظیر بیماری قلبی و دیابت است. همچنین می تواند موجب بروز بیحسی یا سوزش در دست و پاها، احساس سرما در اندام یا حتی تضعیف انرژی شود. در ادامه به برخی راهکارهای بهبود جریان خون اشاره می شود.

ترک سیگار

سرطان ریه تنها یکی از مشکلات سلامت مرتبط با ترک سیگار است. طبق اعلام موسسه ملی قلب، ریه و خون آمریکا، سیگار کشیدن به قلب، سلول های خون، عروق خونی و ریه ها بیش از اعضای دیگر بدن آسیب می رساند. در افراد سیگاری احتمال تشکیل ماده ای مومی شکل در عروق موسوم به پلاک بسیار زیاد است. این عروق که مسئول حمل خون اکسیژن دار به سایر اعضاء هستند با سخت تر و سفت کردن شریان ها مانع از جریان خون می شوند. همچنین وجود پلاک در شریان ها می تواند به مرور زمان موجب دردسینه، تپش قلب یا حتی حمله قلبی شود.

کاهش استرس

کنترل استرس و اضطراب می تواند روند پمپاژ خون را بهتر کند. طبق اعلام انجمن قلب آمریکا، اضطراب موجب ایجاد اختلال در جریان طبیعی اکسیژن و دی اکسیدکربن در بدن می شود. واکنش های استرس زا موجب آزادشدن هورمون های آدرنالین و کورتیزول در بدن می شود، در نتیجه تپش قلب شدیدتر شده و با تنگ شدن عروق، خون بیشتری به قسمت مرکزی بدن به جای سایر اندام های دیگر می رود. می توان با مدیتیشن، تمرکز حواس، یوگا و سایر متدها از استرس کاست.

ماساژ

تحقیقات نشان می دهد ماساژ موجب تقویت جریان خون در کل بدن، و نه تنها در محل ماساژ، می شود. بسیاری از متخصصان عنوان می کنند ماساژ دست و پا موجب بهبود جریان خون در سایر اندام بدن می شود.

زیاد لباس پوشیدن

درصورت داشتن جریان ضعیف خون، دمای سرد می تواند موجب وخامت اوضاع شود. به گفته محققان، زمانیکه در معرض هوا یا آب سرد قرار می گیریم، شبکه توری عروق خونی پوست منقبض می شوند و خون با شدت به درون سوق داده می شود. از اینرو بهترین راهکار کاهش سرما در دست و پاها پوشش مناسب و گرم در زمستان است.

خوردن مرکبات

ویتامین C برای جریان خون، به اندازه پیاده روی، خوب و مفید است چراکه بر پروتئین دیواره عروق خونی دخیل در انقباض آنها تاثیر دارد. از اینرو خوردن مرکبات غنی از ویتامین C توصیه می شود.