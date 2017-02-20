کشتی گیر سنندجی به اردوی تیم ملی بزرگسالان کشور دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی بزرگسالان کشتی فرنگی کشور ۲۳ ورزشکار را در اوزان ۵۹، ۶۶، ۷۱، ۷۵، ۸۰، ۸۵، ۹۸ و ۱۳۰ کیلوگرم به این مرحله از اردو دعوت کرد

بر اساس این گزارش، از سوی کادر فنی فدراسیون سامان عزیزی کشتی گیر فرنگی کار کردستانی وزن ۸۵ کیلوگرم به این مرحله از اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شد.

سامان عزیزی کشتی گیر سنندجی عناوین مختلف رقابت های جهانی، بین المللی و کشوری در کارنامه ورزشی خود دارد.

ملی پوشان دعوت شده به مدت ۱۳ روز زیر نظر علی اشکانی سرمربی تیم ملی بزرگسالان کشتی فرنگی کشور به تمرینات تکنیکی و تاکتیکی می پردازند.

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی روزهای سوم تا ۱۵ اسفندماه در محل خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می شود.

گفتنی است، رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی روزهای ۲۶ و ۲۷ اسفندماه با حضور هشت کشور برتر دنیا، در شهر آبادان برگزار می شود.