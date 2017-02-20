نابودی سرطان مغز با تلفیق چندین دارو

به گزارش خبرنگار مهر، محققان بیمارستان اونتاریو شرقی با مطالعه بر روی موش ها دریافتند تلفیق داروهای موسوم به SMAC Mimetics و ICIها (بازدارنده های مقابله با سیستم ایمنی) موجب تشدید سرعت سلول های تومور سرطانی در تست آزمایشگاهی شد.

آنها همچنین دریافتند این مکانیسم جدید موجب تقویت ایمنی بلندمدت در مقابل تومورهای گلیوبلاستوما می شود و به شدت در مقابله با سرطان سینه و مولتیپل میلوما (تومور بدخیم مغز استخوان) موثر است.

رابرت کورنلوک، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «شرکت های تولیدکننده این دارو شروع به انجام آزمایشات بالینی خود بر روی انسان ها کرده اند تا تاثیر تلفیق این دو دارو را بر روی بیماران مبتلا به انواع سرطان ها ارزیابی نمایند.»