منافع مردم قربانی تصمیمات نادرست مدیران نشود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری شامگاه یکشنبه در جلسه شواری اداری بیران شهر با اشاره به اینکه موسسات و نهاد های عمومی، منابع و امکانات آن‌ها سرمایه‌های ملی‌هستند، اظهار داشت: مراجع نظارتی و مدیرانی ‌که در راس این نهادها به کار گرفته می‌شوند، باید تمام تلاش خود را انجام دهند که از امکانات و منابع این نهادها برای اهداف شخصی، سیاسی و تجاری استفاده نشود.

وی با بیان اینکه تمام امکانات و منابع نهاد های عمومی کشور باید در خدمت منافع مردم باشد، تصریح کرد: پیشرفت، توسعه و ترقی زمانی امکان‌پذیر است که کار به مدیران متعهد و دلسوز سپرده شود.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه منافع مردم نباید قربانی تصمیمات نادرست مدیران شود، افزود: اقدامات نسنحیده عواقب ناگوار به دنبال دارد که مهمترین آن بی اعتمادی مردم به عملکرد مسئولین است و باید به نگرانی های مردم در این رابطه خاتمه داده شود.