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۱ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۵۰

رئیس کل دادگستری لرستان:

منافع مردم قربانی تصمیمات نادرست مدیران نشود

منافع مردم قربانی تصمیمات نادرست مدیران نشود

خرم آباد- رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: منافع مردم نباید قربانی تصمیمات نادرست مدیران شود و پیشرفت زمانی امکان پذیر است که کار به مدیران دلسوز سپرده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری شامگاه یکشنبه در جلسه شواری اداری بیران شهر با اشاره به اینکه موسسات و نهاد های عمومی، منابع و امکانات آن‌ها سرمایه‌های ملی‌هستند، اظهار داشت: مراجع نظارتی و مدیرانی ‌که در راس این نهادها به کار گرفته می‌شوند، باید تمام تلاش خود را انجام دهند که از امکانات و منابع این نهادها برای اهداف شخصی، سیاسی و تجاری استفاده نشود.

وی با بیان اینکه تمام امکانات و منابع نهاد های عمومی کشور باید در خدمت منافع مردم باشد، تصریح کرد: پیشرفت، توسعه و ترقی زمانی امکان‌پذیر است که کار به مدیران متعهد و دلسوز سپرده شود.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه منافع مردم نباید قربانی تصمیمات نادرست مدیران شود، افزود: اقدامات نسنحیده عواقب ناگوار به دنبال دارد که مهمترین آن بی اعتمادی مردم به عملکرد مسئولین است و باید به نگرانی های مردم در این رابطه خاتمه داده شود.

کد مطلب 3911939

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