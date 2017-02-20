وجود تفاوت های مغزی در افراد مبتلا به اختلال بیش فعالی

به گزارش خبرنگار مهر، این مطالعه بین المللی شامل بیش از ۱۷۰۰ فرد مبتلا به اختلال بیش فعالی و بیش از ۱۵۰۰ فرد سالم بود. رده سنی این افراد بین ۴ تا ۶۳ سال بود.

علائم این اختلال شامل عدم توجه، بیش فعالی و تکانشگری است که می تواند در یادگیری و روابط فرد اختلال ایجاد کند.

محققان در اسکن مغز افراد دریافتند ۵ منطقه مغزی افراد مبتلا به بیش فعالی در مقایسه با گروه افراد سالم کوچک تر بود. مارتینه هاگمن، عضو تیم تحقیق از دانشگاه رادبود هلند، در این باره می گوید: «بیشترین تفاوت ها در بین کودکان مشاهده شد. با این حال این تفاوت ها بسیار کوچک بود.»

وی در ادامه افزود: «نتایج حاصل از مطالعه ما تایید می کند که افراد مبتلا به اختلال بیش فعالی دارای تفاوت های در ساختار مغزی شان هستند از اینرو بیش فعالی یک اختلال مغزی است.»