به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بابت ۳ موضوع از مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گلایه مند هستیم، اظهار داشت: یکی از این موارد ساماندهی رودخانه خرم آباد است که اداره کل راه و شهرسازی متعهد شده بود ۳ کیلومتر از مسیر رودخانه را ساماندهی کند اما به این تعهد خود عمل نکرده است.

وی با بیان اینکه احداث تقاطع ۶۰ متری به مسکن مهر از دیگر تعهدات عملیاتی نشده مدیرکل راه و شهرسازی لرستان است، تصریح کرد: تایید نقشه های پادگان ۰۷ در شورای عالی شهرسازی از دیگر تعهدات علی علیخانی مدیرکل راه و شهرسازی بوده است.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه زمانیکه شهرام ملکی مدیرکل سابق اداره کل راه و شهرسازی قرار بود برود از وزیر تقاضا کردیم یک سال رفتن ایشان را به تاخیر بیاندازد، گفت: پس از آن گزینه خود را که یک فرد بومی بود برای مدیریت راه و شهرسازی معرفی کردیم اما به دلیل اینکه گفتند ایشان قراردادی هستند و یک فرد قراردادی نمی تواند مدیرکل شود و این گزینه رد شد.

بازوند با بیان اینکه در نهایت از بین ۵ گزینه قرار شد آقای علیخانی به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی معرفی شود، تصریح کرد: انتظار ما از آقای علیخانی بیشتر از این است.