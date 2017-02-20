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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۳۱

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

حوزه علمیه زنجان در آموزش علوم دینی به بانوان موفق عمل کرده است

حوزه علمیه زنجان در آموزش علوم دینی به بانوان موفق عمل کرده است

زنجان- نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه زنجان گفت: آموزش علوم دینی بانوان به عنوان قشر تاثیر گذار درجامعه بسیارمهم است وحوزه علمیه زنجان در آموزش علوم دینی به بانوان موفق عمل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه یکشنبه در دیدار با مدیران حوزه علمیه استان،  بر تبلیغ و ترویج  ناب اسلام  محمدی در جامعه تاکید کرد و گفت: دانشجویان و طلاب در حوزه های علمیه در ترویج این امر بسیار مهم نقش بسیار مهمی دارند و کار کرد مهم حوزه های علمیه ترویج فرهنگ ناب اسلام محمدی است.

وی با اشاره به تحصیل در حوزه های علمیه، اظهار کرد: تحصیل در حوزه های علمیه در ترویج فرهنگ و معارف اسلامی بسیار مهم و موثراست.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: حضور روحانیون و طلاب در جامعه بسیار تاثیرگذار است و مردم برای حل بسیاری از مشکلات خود به روحانیون مراجعه می‌کنند،بنابراین جایگاه طلاب در جامعه بسیار مهم است.

خاتمی گفت: آموزش علوم دینی بانوان به عنوان قشر تاثیر گذار درجامعه بسیارمهم است وحوزه علمیه  زنجان در آموزش علوم دینی به بانوان موفق عمل کرده است.

خاتمی تاکید کرد:  بانوان طلبه نقش بسیار مهمی در تربیت قشر جوان دارند و باید خواهران ولایی و دینی را در جامعه تربیت کنند.

وی افزود: در استان زنجان ۹۰۰ طلبه خانم در حوزه های علمیه استان زنجان تحصیل می کنند و ۳۶۰ نفر هم فارغ التحصیل شدند که در این میان بسیاری از جلسات را بانوان طلبه مدیریت می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان یاد آورشد: حضور طلاب موجب اعتلای فرهنگی دینی جامعه می‌شود و در این میان باید در این زمینه اقدامات لازم صورت گیردو حضور بانوان در حوزه های علمیه تقویت شود.

خاتمی گفت: کسب بزرگترین موفقیت‌ها با توسل به قرآن حاصل محقق می شودو در حوزه های علمیه باید فرهنگ قرآنی به خوبی تقویت شود.

کد مطلب 3911969

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