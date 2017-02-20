مصرف آب در استان قزوین باید تا ۴۵ درصد کاهش یابد

به گزارش خبرنگاری مهر، مراسم اختتامیه طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب) عصر یکشنبه در سالن شهدای جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد.

یدالله ملکی در این مراسم گفت: وضعیت بحرانی آب در استان و کشور ایجاب می کند تا با بهره گیری از همه ظرفیتهای خود نسبت به فرهنگ سازی با کمک همه گروهها اقدام کنیم تا مصرف کنترل شود.

وی اضافه کرد: استفاده حدود دو میلیارد مترمکعبی آب از منابع زیرزمینی در شرایطی صورت می گیردکه باید بسرعت برای کاهش مصارف آبی در بخش کشاورزی، صنعت و شرب اقدام کنیم.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای قزوین تصریح کرد: میزان بارش ها در کشور یک سوم میانگین جهانی است و با بروز خشکسالی وافزایش مصرف شاهد پیامدهای جبران ناپذیری مانند فرونشست زمین، پیشروی شوری آب، کاهش منابع آب زیرمینی و خشک شدن دشت خواهیم بود که باید برای پیشگیری تدبیر کنیم.

کاهش ۴۵ درصدی مصرف آب در استان ضروری است

ملکی گفت: در حال حاضر برداشت از آبهای زیرمینی در استان بیش از ۱.۵ میلیارد مترمکعب است که باید این میزان به ۸۸۰ میلیون مترمکعب کاهش یابد که صرفه جویی ۴۵ درصدی ضروری است.

وی یادآورشد: با کشت گونه های کم آب، نصب کنتور هوشمند در چاههای آّب کشاورزی، اجرای آبیاری طرح فشار، بستن چاههای غیرمجاز، کنترل مصرف چاههای مجاز، تغذیه مصنوعی و فرهنگ سازی باید با بحران آبی مقابله کنیم.

ملکی اضافه کرد: در اجرای برنامه های فرهنگی طرح داناب با استفاده از مشارکت دانش آموزان از ۴ سال قبل در کشور و استان آغاز شده و نتایج بسیار خوبی داشته است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای قزوین تصریح کرد: در اجرای طرح داناب بیش از ۴۷ هزار دانش آموز در طرح شرکت کردند و با برگزاری مسابقات در رشته های مختلف ۱۹۷۶ نفر با نقاشی، مقاله، روزنامه دیواری، کاردستی، خطاطی، داستان، وبلاگ، بروشور، عکاسی ایده های خود را با موضوعات آب ارائه دادند.

وی اظهارداشت: در برخی از آثار دانش آموزان ایده های خلاقانه و ابتکاری ارائه شده که بسیار قابل توجه است و نشان می دهد طرح داناب توانسته به اهداف خود دست یابد و امیدواریم دانش آموزان در انتقال فرهنگ مصرف به خانواده ها هم موثر عمل کنند.

در این مراسم از دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات طرح داناب و معلمان و مربیان مجری طرح تجلیل شد.