ظرفیت پذیرش ۴۰۰ طلبه خواهر درحوزه های علمیه زنجان ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بلال محمدی شامگاه یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، افزود: ۱۵۰ طلبه خواهر در مقطع کارشناسی ارشد در حوزه علمیه خواهران استان زنجان تحصیل می کنند.

وی اظهار کرد: برای سال تحصیلی ۹۶ و ۹۷ برای ۴۰۰ داوطلب خواهر ظرفیت پذیرش در حوزه های علمیه استان زنجان ایجاد شده است.

مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان زنجان گفت: مقاطع تحصیلی خواهران در حوزه‌های علمیه چهار مقطع است که در مقطع نخست دوره عمومی، سطح دو کارشناسی در نظر گرفته شده است.

محمدی تاکید کرد: مقطع دوم، دوره عالی، به عنوان سطح سه مقطع و کارشناسی ارشد است و مقطع سوم، دوره تخصصی سطح چهار و دوره دکتری است ومقطع چهارم دوره فوق تخصصی، اجتهاد و فوق دکتری است.

وی گفت: طلبه‌ها با تحصیل در مقاطع نخست تا فوق دکترا تحصیل می‌کنند و طلبه ها استعداد و توانایی لازم برای تحصیل در مقاطع بالاتر را دارند.

در ادامه این جلسه مدیر یت حوزه های علمیه برادران استان زنجان از پذیرش طلبه برادر برای سال تحصیلی ۹۶و ۹۷ در رشته تحصصی تفسیر در استان زنجان خبر داد.

حجت الاسلام بیات از ساخت یک مدرسه علیمه در قیدار خبر دادو یاد آورشد: این مدرسه در حال ساخت ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی ابراز کرد: پذیرش طلبه در حوزه های علمیه استان زنجان برای سال تحصیلی ۹۶و۹۷ از۱۵ بهمن ماه سالجاری شروع شده و تا ۱۵فروردین ماه سال آینده ادامه دارد و همچنین از سال آینده پذیرش خوابگاهی طلبه هم انجام می شود.