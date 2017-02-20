معوقات کارکنان دولت تا پایان سال پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی استاندار قزوین یکشنبه شب در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: تمامی معوقات کارکنان دولت در استان برای دستگاههایی که اعتبارات استانی هستند تا پایان سال پرداخت می شود.

استاندار تصریح کرد: برای حمایت از نیروهای محقق بومی از این پس هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد تحقیقات پژوهشی مورد نیاز خود را از دانشگاههای خارج از استان تهیه کند.

همتی در خصوص تعیین تکلیف منطقه نصرت آباد و جدا شدن از شهرداری الوند گفت: این موضوع به دلیل تبعاتی که دارد لازم است در جلسات تخصصی مورد بررسی مجدد قرا گیرد تا تصمیم مناسبی برای آن گرفته شود.

وی اظهارداشت: در خصوص طرح تفضیلی شهر بویین زهرا هم مصوبه ۵ برابری مورد بررسی قرار گیرد.

در این جلسه بهزاد دماری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانی گزارشی ارائه کرد.