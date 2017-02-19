به گزارش خبرگزاری مهر، ایسپا درآخرین نظرسنجی ­های خود به اعتماد مردم به رسانه ­ها پرداخته است. یکی از این نظرسنجی­ ها که در بهمن ۹۵ انجام شده است به صورت ملی و به شیوه تلفنی و با حجم نمونه ۱۵۰۰ نفر انجام شده است. نظرسنجی مرتبط دیگر در این زمینه در دهه سوم دی ماه ۹۵ در شهر تهران، به شیوه حضوری با حجم نمونه ۱۲۰۰ نفر و با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام پذیرفته است.

در نظرسنجی اخیر ایسپا که در بهمن ۹۵ به صورت ملی انجام شده است ۶۶ درصد مردم اعلام کرده ­اند که از بین رسانه­ های مختلف بیشتر به صدا و سیما اعتماد دارند. ۵.۴درصد به سایت­های خبری، ۵.۴ درصد به شبکه­ های ماهواره ­ای، ۵.۲ درصد به شبکه ­های اجتماعی و ۲.۷ درصد نیز به روزنامه­ ها اعتماد بیشتری دارند.

۱۰ درصد نیز اعلام کرده ­اند که به هیچکدام از این رسانه ­ها اعتماد ندارند. در مقام مقایسه، نتایج نظرسنجی­ ملی ایسپا در آذر ۱۳۹۴ نشان داد حدود ۴۹ درصد مردم کشور به صدا و سیما نسبت به سایر رسانه­ ها بیشترین اعتماد را داشته ­اند که در فاصله حدود یک سال این میزان ۱۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

در نظرسنجی مشابه که در دی ماه ۹۵ به صورت حضوری در شهر تهران انجام شده است ۵۴ درصد مردم تهران اعلام کرده ­اند از بین رسانه­ ها بیشتر به صدا و سیما اعتماد دارند. میزان اعتماد به سایت­های خبری ۱۱ درصد، شبکه­ های اجتماعی ۹.۱ درصد، شبکه ­های ماهواره ­ای ۸.۹ درصد و روزنامه ­ها ۳.۴ درصد اعلام شده است. ۵ درصد نیز اعلام کرده ­اند به هیچکدام اعتماد ندارند.

این در حالی است که مردم شهر تهران در اسفند ۹۴ و در آستانه انتخابات مجلس ۴۰ درصد به صدا و سیما، ۱۹ درصد به اینترنت (سایت­های خبری و شبکه ­های اجتماعی) و ۱۱ درصد به شبکه های ماهوارهای بیشترین اعتماد را داشته­ اند. مقایسه نتایج نشان می­ دهد در فاصله حدود ۱۰ ماه میزان اعتماد مردم تهران به صدا و سیما ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده است.