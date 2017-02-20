استقلال خوزستان به دنبال خلق شگفتی در آسیا

خبرگزاری مهر- گروه استان ها - مهدی جم: دوشنبه دوم اسفندماه ۹۵ راس ساعت ۱۴:۳۰، از گروه B لیگ قهرمانان آسیا و در مصافی حساس و نفس گیر، استقلال خوزستان قهرمان سال گذشته لیگ برتر فوتبال ایران، در رقابتی نابرابر در کشور عمان به جنگ تیم تا دندان مسلح الفتح عربستان خواهد رفت.

تیم استقلال خوزستان که در پی بی توجهی و کم لطفی های بی شمار مسئولان استان خوزستان، فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش، در پس کوچه های سهل انگاری و بی تفاوتی های مکرر بانکی، سرگردان شده، با جیبی خالی و تنها با تکیه بر غیرت، استعداد و نبوغ بازیکنان و کادر خویش و البته با گرو گذاشتن ریش نزد آژانس هواپیمایی، راهی مسقط شده تا به مصاف الفتح عربستان برود.

الفتح که از تیم های موفق چند سال اخیر کشور عربستان بوده، هر چند هواپیمای اختصاصی داشته و فقط هزینه چند بازیکن این تیم، به اندازه کل بودجه باشگاه استقلال خوزستان است، اما قطعا در مقابل همت، اراده، میل به پیروزی و شجاعت کادر فنی و بازیکنان استقلال خوزستان چاره ای جز تسلیم، ندارد.

استقلال خوزستان می بایست در این بازی نشان دهد که با دست خالی هم می توان بزرگی کرد و همانگونه که سال قبل در لیگ برتر اینچنین شاهکار کرده، در صورتی که اراده کند و تمام مشکلات مالی و... را فراموش کند و البته کمی شانس نیز این تیم را همراهی کند، دوشنبه خواهد توانست با خاطره خوبی عمان را ترک و راهی امارات شود.

اگر در این بازی شاگردان سید سیروس پورموسوی جوان و پر انگیزه ( که با پیگیری های خویش یک تنه جور مسائل مالی تیم را به دوش کشیده)، بتوانند با یک بازی مبتنی بر دفاع هوشمندانه، یارگیری نفر به نفر، پرس شدید از یک سوم میانی و بستن تمام فضای بازی، اجازه گلزنی را از تیم الفتح در نیمه اول و ۲۰ دقیقه ابتدایی نیمه دوم گرفته و با یک بازی بی نقص و کم اشتباه سبب عصبی شدن و جلو کشیدن آنها برای گلزنی شوند، خواهند توانست تیم خسته آنان که ۶۵ تا ۷۰ دقیقه برای یافتن روزنه ای برای دستیابی به یک سوم میانی استقلال تلاش کرده را با چند ضد حمله خطرناک و به ثمر رساندن گل برتری و حفظ این نتیجه، دست خالی راهی عربستان کنند.

سید سیروس پورموسوی اگر بخواهد از این ترفند بهره ببرد، می بایست با سیستم ۴-۴-۲ وارد این کارزار شود تا تمام فضای بازی خصوصا کناره ها را در اختیار بگیرد. دلیل این امر، تکنیکی و سرعتی بودن بازیکنان دونده الفتح و تمایل آنان برای نفوذ از کناره ها به هر طریق ممکن است. زیرا وقتی فضای بازی خصوصا کانال های مستقیم دسترسی به دروازه استقلال بسته باشد و الفتح نتواند از عمق به دروازه اش نزدیک شود، ناچارا بازی سرعتی مبتنی بر پاس های کوتاه و بازی ترکیبی از کناره ها به سمت عمق به منظور دستیابی به دروازه استقلال را محک خواهد زد و گرفتن کرنر و خطا در گوشه های پشت محوطه جریمه استقلال برای ایجاد خطر و استفاده از توپ های سوم را مدنظر خواهند داشت تا بتوانند از این طریق قفل دروازه تیم ایرانی را باز کنند.

بدون شک اگر شاگردان سید سیروس پورموسوی بتوانند توسط خلاقیت خط حمله آتش خود و تحمیل اشتباه به دفاع خسته و کُند الفتح، در نیمه اول و نهایتا تا دقیقه ۶۰ گل برتری را به ثمر برسانند، آنگاه خواهند توانست با خیالی راحت و تلفیقی از تفکر دفاع منطقه ای و لایه ای به همراه پرس شدید ، تیم الفتح را ناکام بزرگ این مسابقه بنامند.

آنچه مسلم است گل نخوردن تیم استقلال خوزستان در دقایق ابتدایی و نیمه اول بازی در اولویت قرار دارد و می بایست تدارک حمله و گلزنی اولویت بعدی این تیم باشد. البته اگر در این کش و قوس فرصتی برای گلزنی فراهم شد بهترین زمان برای آسیب رساندن به حریف خواهد بود.

در این بازی، تیم الفتح به احتمال فراوان با سیستم ۴-۲-۳-۱ وارد مسابقه شود و از زبده ترین بازیکنان این تیم می توان به محمد السهلاوی، یوسیمار رودریگز، ناتان جونیور و احمد مبارک اشاره کرد.

* خبرنگار