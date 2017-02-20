فرهنگی بودن کردستان را نمی توان تنها با شعار نشان داد

به گزارش خبرنگارمهر، امین مرادی شامگاه گذشته در آیین گشایش نخستین گالری هنری بخش خصوصی کردستان با عنوان «دیار» در سنندج گفت: کار فرهنگی با بخش نامه، دستورالعمل و حرف و شعار انجام شدنی نیست بلکه لازمه کار در این حوزه داشتن عشق و علاقه است.

وی عنوان کرد: بی شک با نصب بنر و تکرار فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر فرهنگی بودن کردستان، نمی توان به خوبی این مهم را در سطح کشور بشناسانیم و محقق کنیم.

وی از حمایت های استاندار کردستان از برنامه های حوزه فرهنگی دراستان تشکر کرد و اظهارداشت: اگر پشتیبانی استاندار نبود دف ما جهانی نمی شد و با حمایت های وی جشنواره دف نوای رحمت بعد از چند سال وقفه بار دیگر برگزار شد.

رییس حوزه هنری کردستان ادامه داد: هنرمندان ما در جشنواره های مختلف داخلی و خارجی در این چند سال توانستند رتبه های ارزشمندی را کسب کنند که این مهم نشان از ظرفیت بالا و استعداد فراوان جوانان این خطه از میهمن اسلامیمان است.

مرادی ادامه داد: ارکستر فیلارمونیک استان که متشکل از ۷۰ نفر هنرمند است، دو سال پیاپی در جشنواره موسیقی فجر شرکت کرد و این همت وتلاش و توان هنرمندان استان را می رساند.

وی با بیان اینکه پازل مطلوبی در حوزه فرهنگ وهنر استان شکل گرفته است، بیان کرد: توسعه موضوعی چند بعدی است و فرهنگ هم زیربنای توسعه محسوب می شود بنابراین باید به زیرساخت های فرهنگی توجه بیشتری شود.

وی با اشاره به اینکه کردستان ظرفیت ها واستعدادهای بی نظیری در بخش های مختلف هنری دارد، عنوان کرد: سال گذشته در جشنواره تولیدات مراکز استانی که در اصفهان برگزار شد هنرمندان موفق به کسب ۱۲ رتبه برتر شدند.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان هم در این مراسم گفت: راهبرد ورود بخش خصوصی و تقویت این بخش به ویژه در حوزه فرهنگ وهنر در دولت تدبیر وامید مورد توجه ویژه قرار گرفت.

حجت الاسلام رحیم جعفری عنوان کرد: در پندنامه سعدی ازدو لشکر شامل لشکر دفاعی که رسالت دفاع از مرزهای کشور را دارند و لشکر اندیشه که هنرمندان هستند و از مرزها و ظرفیت فکری، علمی واندیشه ای هر جامعه ای دفاع می کنند، نام برده شده است.

وی با اشاره به اینکه استان ما از لحاظ تاریخی، فرهنگی وهنری دارای ظرفیت بالایی است، عنوان کرد: در طول این سه سال اخیر دراستان تمام تلاش خود را برای شکوفایی این ظرفیت ها واستعدادهای استان به کار گرفتیم.

وی با بیان اینکه بخش فرهنگ به هیچ وجه نمی تواند دولتی باشد، ادامه داد: فرهنگ بخشی عمومی و مردمی است و دولت ها در این راستا باید از فعالان این بخش حمایت کنند.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان بیان کرد: بیشترین آمار انجام فعالیت های فرهنگی وهنری در چند سال خیر هم از لحاظ کمی و هم کیفی در سطح کشور مربوط به کردستان بوده است.

کامبیر کریمی پژوهشگر، نویسنده و محقق منتقد ادبی، فردین صادق ایوبی نقاش و استاد دانشگاه، محمدصابرصابر و فاتح عزت پوراز خوشنویسان به نام استان، از جمله هنرمندانی بودند که در این مراسم بیان مطالبی در ارتباط با حوزه هنر دراستان پرداختند.