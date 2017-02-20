کشف ۹ فقره انواع سرقت در شادگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیروی انتظامی خوزستان، سرهنگ فرج سعیدی نیا در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه قاطع با سارقان حرفه ای، موضوع در دستور کارکنان فرماندهی انتظامی شادگان قرار گرفت.

این مقام انتظامی بیان کرد: ماموران انتظامی این شهرستان با انجام اقدامات پلیسی و گشت زنی محسوس و نامحسوس پنج سارق به هویتهای معلوم را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی در چند عملیات غافلگیرانه نامبردگان را در مخفیگاه شان دستگیر کردند.

سرهنگ سعیدسی نیا اظهار کرد: متهمان دستگیر شده در تحقیقات پلیس به ۹ فقره انواع سرقت از قبیل داخل خودرو، احشام ، موتورسیکلت، سیم برق و سایر سرقتها اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شادگان در خاتمه ضمن تقدیر و تشکر از همکاری شهروندان گرامی شادگانی با پلیس ازشهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیر قانونی توسط افراد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند تا نسبت به دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.