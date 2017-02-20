کشف ۱.۵ میلیارد ریال مواد غذایی قاچاق در اندیمشک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیروی انتظامی خوزستان، سرهنگ سید محمد صالحی با اعلام این خبر گفت: در راستای تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی، ماموران انتظامی ایست و بازرسی پل زال با انجام اقدامات پلیسی یک دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق را در محور مواصلاتی اندیمشک – خرم آباد شناسایی و توقیف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از خودروی توقیفی تعداد زیادی مواد غذایی از قبیل ۱۰ تن و ۳۶۰ کیلو برنج، ۱۴۳ کارتن بیسکویت و تعداد ۷۷۵ کارتن انواع کمپوت قاچاق فاقد هر گونه مجوز گمرکی به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان تصریح کرد: در این رابطه، یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.