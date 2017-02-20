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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۳۲

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان:

کشف ۱.۵ میلیارد ریال مواد غذایی قاچاق در اندیمشک

کشف ۱.۵ میلیارد ریال مواد غذایی قاچاق در اندیمشک

اهواز - جانشین فرمانده انتظامی خوزستان از کشف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال مواد غذایی قاچاق در محور مواصلاتی شهرستان اندیمشک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیروی انتظامی خوزستان، سرهنگ سید محمد صالحی با اعلام این خبر گفت: در راستای تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی، ماموران انتظامی ایست و بازرسی پل زال با انجام اقدامات پلیسی یک دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق را در محور مواصلاتی اندیمشک – خرم آباد شناسایی و توقیف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از خودروی توقیفی تعداد زیادی مواد غذایی از قبیل ۱۰ تن و ۳۶۰ کیلو برنج، ۱۴۳ کارتن بیسکویت و تعداد ۷۷۵ کارتن انواع کمپوت قاچاق فاقد هر گونه مجوز گمرکی به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان تصریح کرد: در این رابطه، یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

کد مطلب 3911998

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