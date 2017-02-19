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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۰:۳۸

توانمندی موشکی نیروهای یمنی چالشی برای سامانه «پاتریوت» عربستان

توانمندی موشکی نیروهای یمنی چالشی برای سامانه «پاتریوت» عربستان

یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن تاکید کرد که توانسته است در مدتی کوتاه میزان بازدارندگی را که پیش از این به سود دشمن بود به نفع خود تغییر دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یک منبع نظامی در یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن روز یکشنبه اعلام کرد که حملات این یگان به اهداف نظامی سعودی با استفاده از موشک های بالستیک شاهد پیشرفتی کیفی در زمینه دقت اصابت به هدف بوده است.

این منبع افزود که پیشرفت کیفی توانمندی موشکی نیروهای یمنی، نسل سوم سامانه «پاتریوت» را که از پیشرفته ترین سامانه های دفاع موشکی آمریکاست و واشنگتن سال گذشته ریاض را به آن تجهیز نموده، زمین گیر کرده است.

وی در عین حال تصریح کرد که به چالش کشیدن و زمین گیر کردن سامانه پاتریوت «باک ۳» دستاورد کیفی چشمگیری در جنگ یمن و نیروهای متجاوز محسوب می شود.

در همین راستا، یگان موشکی نیروهای یمنی تاکید کرد که توانسته است در مدتی کوتاه و در شرایطی کاملا پیچیده و با اتکا به دانسته های بومی میزان بازدارندگی را که پیش از این به سود دشمن بود به نفع خود تغییر دهد.

کد مطلب 3911999

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