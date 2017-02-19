هم سویی عربستان و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تصادفی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به گفته های ضد ایرانی مقامهای رژیم صهونیستی و وزیر سعودی در اجلاس امنیتی مونیخ اظهار داشت: هم سویی مواضع وزیر خارجه سعودی و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره جمهوری اسلامی ایران امری تصادفی نیست.

وی افزود: شواهد و قرائن زیادی حکایت از هماهنگی های این دو رژیم در پرونده های منطقه ای دارد و هر دو رژیم گمان می برند به منظور جبران شکست ها و ناکامی های پر شمار خود در منطقه باید فضای بین المللی را علیه کشورمان تحریک نمایند که البته و بدون شک ادبیات بکار گرفته شده توسط این دو همگام و همراه در مبارزه با مردم مظلوم منطقه، ادبیاتی تکراری و حاکی از یک استیصال و درماندگی دردناک است.

قاسمی در ادامه تاکید کرد: اسفبار آنکه این مقام رژیم اشعالگر آشکارا برای پیشبرد سیاستهای ضد ایرانی همیشگی خود روی همکاری و هماهنگی با یک کشور اسلامی حساب باز کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در پایان یادآور شد: تکرار یک اتهام واهی و مضحک در مورد منابع تروریسم و حامیان داعش از سوی وزیر خارجه عربستان هرگز نمی تواند باعث شود تا پیوندهای عقیدتی، آموزشی، مالی و اطلاعاتی بین نظام سعودی و تروریستهای تکفیری که جنایات آنان علیه مردم بیگناه منطقه و جهان برای تمامی جهانیان آشکار است، فراموش شود.

