تسلط ارتش بر «الطرفه شرقی» در حمص/دفع حمله عناصر داعش در دیرالزور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، یگان های ارتش سوریه مستقر در حومه شرقی حمص بر روستای «الطرفه شرقی» در منطقه البیارات تسلط یافتند.

در همین راستا یک منبع نظامی اعلام کرد که یگان های ارتش سوریه با همکاری نیروهای هم پیمان خود بر روستای الطرفه شرقی در منطقه البیارات واقع در حومه شرقی حمص تسلط یافتند.

این منبع افزود که عملیات ارتش سوریه در این منطقه به کشته شدن شمار زیادی از تروریست های داعش و انهدام بسیاری از تجهیزات، مهمات و مواضع آنها منجر گردید.

از سوی دیگر، نیروهای ارتش سوریه حمله تروریست های داعش به منطقه «بانوراما» را دفع کرده و بسیاری از آنها را در حملات هوایی به مواضعشان در «دیرالزور» از پای درآوردند.

در همین راستا نیروهای ارتش سوریه با گروهی از عناصر تروریستی داعش که به سمت منطقه «بانوراما» نفوذ کرده بودند در ورودی جنوبی این شهر درگیر شدند که در پی آن شمار زیادی از آنها کشته و زخمی و مابقی فرار کردند.