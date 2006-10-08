نرگس فتحي سردبير برنامه "از شاخه زيتون" در اين باره به خبرنگار مهر گفت: "اين برنامه فردا از ساعت 9 تا 11:30 صبح به تهيه كنندگي زهرا عبداله زاده و اجراي بنفشه رافعي از راديو جوان پخش مي شود و در قالب جشن قصد دارد نگاهي نو به خصايص امام حسن مجتبي (ع) داشته باشد، البته به اين ويژگي ها با رويكرد اجتماعي پرداخت مي شود."

وي در ادامه افزود: "سئوال كلي برنامه اين است كه چرا امام حسن مجتبي (ع) براي مردم ناشناخته است و با توجه به اينكه مجموعه اي هم درباره ايشان ساخته و پخش شد، اما هنوز وقتي از مردم درباره ويژگي اخلاقي ايشان سئوالي مي پرسيم، شناخت كافي ندارند. ما قصد داريم از زوايه اي به اين مسئله نگاه كنيم كه كمتر پرداخت شده است."

سردبير برنامه "از شاخه زيتون" خاطرنشان كرد: "اين برنامه در قالب جشن با زبان نسل سوم صحبت مي كند تا شنوندگان را جذب كند. در اين برنامه ما قصد داريم با عوامل مجموعه "تنهاترين سردار" تماس بگيريم و درباره علل استقبال نشدن از آن از كارگردان مجموعه بپرسيم. گزارش هاي مردمي، قصه هاي از زندگي امام حسن مجتبي (ع)، مشاعره، ارتباط زنده با مكه و ... از ديگر آيتم هاي اين برنامه است."